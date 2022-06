Total War Warhammer – Immortal Empires: Alle Infos zum Mega-Spielmodus

PC Linux MacOS

Alle Völker und Helden und Spezialisierungen der drei Total War Warhammer-Teile (zu meinem Test von Warhammer 3) in einer gigantischen Riesen-Sandbox vereint, das ist die Idee hinter dem für August 2022 zunächst als "Beta" geplanten Spielmodus Immortal Empires. Um es zu spielen (mit einer Einschränkung im Fall einer Multiplayer-Kampagne, siehe unten), wird man alle drei bisherigen Total-War-Warhammer-Hauptteile im selben Steam-Account benötigen; es taucht dann als Kampagnenoption in Warhammer 3 auf.

Außerdem wird man nur die Völker und Helden selber spielen können, die man besitzt – es gibt bislang über ein Dutzend Addons, die weitere Helden und Fraktionen addieren.

Im gestrigen Blogpost hat Creative Assembly mehr zu Immortal Empires verraten, hier die wichtigsten Infos zusammengefasst. Dass Creative Assembly werbewirksam von "unserem bislang ambitioniertesten und kompliziertesten Projekt" spricht, muss uns dabei nicht weiter beschäftigen.

Wieso "Beta"?

Neben den (weiter unten aufgeführten) neuen Features müssen drei Spiele mit im Detail unterschiedlichen Regelwerken – und Programmcodes – zusammengeführt werden. Genau das kostet Zeit und Mühe und führt zu Fehlern. Neben der programmtechnischen Herausforderung entstehen auch Balance-Probleme zwischen den sehr vielen unterschiedlichen Rassen. Oder in den Worten des Blogposts:

Immortal Empires ist nicht nur eine "Portierung" von Inhalten von einem Spiel zum anderen, es bedeutet einen Berg von änderungssensibler, technischer Arbeit.

Unter anderem habe sich die Engine weiterentwickelt, und beispielsweise die Beleuchtung der älteren Schlachtfelder an Warhammer 3 anzupassen, sei aufwändig. Aber auch Charaktermodelle, Effekte, Audioeffekte, die Bedienoberfläche und die Balance der drei Spiele müssen in ein gemeinsames Ganzes überführt werden (bei den Warhmmer-Spielen hat fast jede Fraktion eigene Interface-Details und Regel-Besonderheiten). Nicht zuletzt das Spielelement der Korruption habe sich im Laufe der Serie stark verändert, und werde für Immortal Empires erneut angepasst.

Deshalb sei man realistisch und werde so lange von einer Beta sprechen, bis man das Gefühl habe, dass der Spielmodus wirklich fertig sei. Und das werde Jahre dauern. Dennoch wird der Spielmodus ab August für alle Warhammer-3-Besitzer verfügbar sein, es handelt es sich nicht um eine herkömmliche Beta, für die man sich anmelden müsse.

Was ist neu?

Creative Assembly legt Wert darauf, dass Immortal Empires nicht einfach "Der content von drei Spielen auf eine Map geworfen" sei. Zunächst einmal wird diese große Weltkarte eine komplett neue im kleineren Maßstab sein, so war das schon bei Mortal Empires (zumal die Weltkarten der drei bisherigen Spiele nicht demselben Maßstab folgen). Die wichtigsten Infos:

Total War Immortal Empires soll bereits zum Start im (vermutlich) August 2022 "inhaltskomplett" sein. Das schließt Balance-Anpassungen und weitere Features, sie "Beta", nicht aus.

"inhaltskomplett" sein. Das schließt Balance-Anpassungen und weitere Features, sie "Beta", nicht aus. Man wird alle 86 legendären Lords (Anführer mit eigenem Startszenario und Spezialregeln) steuern können, die es über die drei Teile und alle DLCs hinweg gibt.

(Anführer mit eigenem Startszenario und Spezialregeln) steuern können, die es über die drei Teile und alle DLCs hinweg gibt. Be’Lakor (der Bösewicht aus Teil 3) ist ein Legendärer Lord mit eigener Fraktion

(der Bösewicht aus Teil 3) ist ein Legendärer Lord mit eigener Fraktion Einige der älteren Legendary Lords erhalten vollwertige Fraktionen, darunter Grombrindal, Helman Ghorst und Volkmar der Grimmige. Und 29 von ihnen bekommen neue Startpositionen.

erhalten vollwertige Fraktionen, darunter Grombrindal, Helman Ghorst und Volkmar der Grimmige. Und 29 von ihnen bekommen neue Startpositionen. Einige der älteren Lords erhalten individuelle Fraktions-Spielregeln , die bei ihnen bislang fehlten.

, die bei ihnen bislang fehlten. Neues Feature Seerouten . Mit diesen kann man schnell statt mühselig rundenweise Armeen zwischen weit entfernten Ländern und Kontinenten bewegen kann. Das ist sicherlich dazu gedacht, aus dem Giganto-Spielfeld nicht in der Praxis dann doch nur eine relativ kleine Blase um die eigene Startposition herum zu machen, wie es bei Mortal Empires der Fall war.

. Mit diesen kann man schnell statt mühselig rundenweise Armeen zwischen weit entfernten Ländern und Kontinenten bewegen kann. Das ist sicherlich dazu gedacht, aus dem Giganto-Spielfeld nicht in der Praxis dann doch nur eine relativ kleine Blase um die eigene Startposition herum zu machen, wie es bei Mortal Empires der Fall war. Es soll dynamische Endgame-Szenarien geben, indem im mittleren und späteren Verlauf einer Partie "Herausforderungen" ausgewürfelt werden, damit ein menschlicher Spieler, der zu diesem Zeitpunkt in der Regel übermächtig ist, nicht einfach über alle Fraktionen hinwegfegt. CA erwähnt Grünhäute-Invasionen oder von großflächigem Erwachen der Untoten.

geben, indem im mittleren und späteren Verlauf einer Partie "Herausforderungen" ausgewürfelt werden, damit ein menschlicher Spieler, der zu diesem Zeitpunkt in der Regel übermächtig ist, nicht einfach über alle Fraktionen hinwegfegt. CA erwähnt Grünhäute-Invasionen oder von großflächigem Erwachen der Untoten. Neue Siegbedingungen: CA sagt, dass die meisten Spieler nie bis zum Erfüllen der Siegbedingungen spiele, weil sie das uninteressant finden (irgendwann weiß man, dass man gewonnen hat). So ganz stimme ich dem nicht zu, weil das zwar für die Eroberungsziele gilt ("nehme x der folgenden Regionen ein"), aber gerade Teil 2 und 3 auch Story-Siegbedingungen haben. Jedenfalls freue ich mich, falls es auch im Sandbox-Modus namens Immortal Empires spannendere, weniger auf reinen Fleiß basierende Siegbedingungen gibt.

CA sagt, dass die meisten Spieler nie bis zum Erfüllen der Siegbedingungen spiele, weil sie das uninteressant finden (irgendwann weiß man, dass man gewonnen hat). So ganz stimme ich dem nicht zu, weil das zwar für die Eroberungsziele gilt ("nehme x der folgenden Regionen ein"), aber gerade Teil 2 und 3 auch Story-Siegbedingungen haben. Jedenfalls freue ich mich, falls es auch im Sandbox-Modus namens Immortal Empires spannendere, weniger auf reinen Fleiß basierende Siegbedingungen gibt. Überarbeitete Korruption: Neue Optionen zum Verbreiten oder Eindämmen von Korruption (die es in vielerlei Formen gibt: Vampirische, Chaos-Korruption et cetera).

Neue Optionen zum Verbreiten oder Eindämmen von Korruption (die es in vielerlei Formen gibt: Vampirische, Chaos-Korruption et cetera). Multiplayer-Kampagne für bis zu acht Spieler – und nur der Host muss alle drei Spiele besitzen, für die restlichen reicht auch Warhammer 3, obwohl sie dann auf die Völker in Teil 3 beschränkt sind.

In den folgenden Monaten und Jahren will man dann auf Spieler-Feedback reagieren und insbesondere an der Balance weiter schreiben. Den Launch des Spielmodus sieht Creative Assembly schlicht als "Phase 1".