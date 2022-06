Intel Alchemist: Desktop-Grafikkarte "Intel Arc A380" vorgestellt

PC

Der Grafikkarten-Markt für diskrete Desktop-Grafikkarten wird seit Jahren von Nvidia und AMD dominiert, andere Hersteller gibt es nicht beziehungsweise nicht mehr. Vor einigen wenigen Jahren hatte Intel angekündigt, dies ändern und selbst PCIe-Grafikkarten verkaufen zu wollen. Damit verkauft Intel erstmals seit 1999 wieder eine diskrete Grafikkarte, denn nachdem die i740 eingestellt wurde, hatte Intel nur noch OnBoard-Grafik-Chips (z. B. in Notebooks oder Mainboards) oder integrierte Grafikeinheiten in modernen CPUs (z. B. Core i-12000-Serie) gefertigt.

Nach etlichen Verschiebungen und dem Fehlen von neuen Informationen auf den letzten größeren Messen ist es nun soweit. Gestern hat Intel in China zusammen mit dem Hardwarehersteller Gunnir die Intel Arc A380 vorgestellt, Intels erste eigenständige PCIe-Desktop-Grafikkarte. Das Custom-Modell von Gunnir ist im Aufmacher-Bild zu sehen und besitzt ein wenig mehr Leistung als das Referenzmodell. Die Arc A380 richtet sich laut Intel an Mainstream-Spieler und Content-Creator. Die Arc A380 wird von Intels Partnern (Acer, Asus, Gigabyte, Gunnir, HP und MSI) noch diesen Monat in China zuerst als OEMs und dann im Handel ab umgerechnet 150 Euro erscheinen. Über den Sommer soll die Grafikkarte auch in Europa zur Verfügung stehen.

Die Intel Arc A380 Grafikkarte unterstützt DirectX 12 und Raytracing, besitzt 6 GB GDDR6 Grafikspeicher und soll in FullHD (1080p) Spiele wie League of Legends, PUBG - Battlegrounds, Moonlight Blade oder Naraka - Bladepoint mit flüssigen 60 Bildern pro Sekunde darstellen können. Die GPU unterstützt AV1-Encoding sowie die beiden Videokompressionen HEVC (H.265) und H.264 mit einer Auflösung von bis zu 8K. Zudem werden bis zu vier 4K 120 Hz HDR-Monitore oder zwei 8K 60 Hz Monitore sowie bis zu 360 Hz in den Auflösungen 1080p oder 1440p (WQHD) unterstützt.

Intel Arc A380 AMD Radeon RX 6400 Nvidia Geforce RTX 3050 Architektur Alchemist RDNA 2 Ampere Grafikprozessor DG2-128EU Navi 24 GA106 Fertigung 6 nm (TSMC) 6 nm (TSMC) 8 nm (Samsung) Speicher 6 GB GDDR6 4 GB GDDR6 8 GB GDDR6 Speicherbandbreite 96 bit (192 GB/s) 64 bit (128 GB/s) 128 bit (224 GB/s) Stromanschluss 1x 8-Pin PCIe keine 1x 8-Pin PCIe TDP/TBP 75 W 53 W 130 W

Laut Intel soll die Grafikkarte je nach Spiel zwischen 14 und 27 % schneller sein als eine Radeon RX 6400, wobei diese Ergebnisse noch von unabhängigen Tests bestätigt werden müssen und die RX 6400 nur einen 4 GB großen Grafikspeicher und eine 64bit-Speicherbandbreite besitzt.