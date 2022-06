GOG.com: Shantae and the Pirate's Curse für kurze Zeit kostenlos

PC XOne

GOG.com befindet sich mitten im SummerSale, was für euch unter anderem bedeutet, dass ihr hier und da eure GOG-Bibliothek mit kostenlosen Spielen aufstocken könnt. Diesmal erhaltet ihr bis zum 16. Juni um 15 Uhr das 2D-Actionadventure Shantae and the Pirate's Curse (zum eShop-Check) aus dem Jahr 2015.

Zum dritten Spiel der Serie, die 2002 auf dem Gameboy Color ihren Anfang nahm, schrieb GG-User mrkhfloppy in seinem Check-Fazit zur 3DS- und WiiU-Version:

Shantae and the Pirate's Curse fällt zunächst durch sein erfrischendes, abwechslungsreiches Orient-Szenario und die quirlige Heldin auf. Verwechselt den Titel aufgrund der bunten Optik aber nicht mit einem Bonbon-Plattformer, der Schwierigkeitsgrad zieht schnell an. Dabei bleibt das Spiel dank der präzisen Steuerung aber fair. Wer dem etwas ausgelutschten Retro-Pixel-Stil noch nicht überdrüssig ist, wird zudem Gefallen an Optik und Sound finden. Das Genre-Portfolio der WiiU wird um einen guten Vertreter erweitert, der auch unterwegs auf dem 3DS gespielt werden kann.

Den passenden Trailer findet ihr am Ende dieser News.