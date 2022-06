Assassin's Creed: Neue Valhalla-Inhalte / Ankündigung im September [U]

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Update:

Mit einer kurzen Stream-Präsentation hat Ubisoft den Startschuss für Feierlichkeiten zum 15. Jubiläum der Assassin's Creed-Serie gestartet. Bis zum September wird jede Woche ein Teil der Hauptreihe mit Streams und Gewinnspielen zelebriert, angefangen bei Assassin's Creed Valhalla (im Test, Note 9.0) arbeitet man sich rückwärts durch die Serie bis zum ersten Teil. Im September soll dann eine große Ankündigung zur "Zukunft von Assassin's Creed" folgen.

Zudem gab es neue Info in puncto kostenlose Inhalte für Valhalla. So wird es im Sommer die neue Aktivität "Forgotten Saga" geben, bei der es sich um einen von Roguelites inspirierten Modus handelt, in dem sich Odin durch Hel kämpft. Außerdem soll Eivors Geschichte bis zum Ende des Jahres einen kostenlosen Story-DLC als "finales Kapitel" erhalten. Des Weiteren ist nun die Discovery Tour - Viking Age nicht mehr nur als Valhalla-DLC, sondern auch als Standalone-Produkt für 19,99 Euro erwerbbar.

Ursprüngliche News:

Kurzfristig hat Ubisoft einen Assassin's Creed-Livestream auf Youtube und Twitch angekündigt, der am heutigen Dienstag ab 18 Uhr ausgestrahlt wird, um die Reihe zu feiern. Anlass dürfte ein Jubiläum sein: Das erste Assassin's Creed erschien vor nicht ganz 15 Jahren, am 14. November 2007.

Was es beim Stream zu sehen geben wird, verrät die knappe Ankündigung auf Twitter nicht. Denkbar wären erste Teaser auf zukünftige Projekte in dem Universum, zum Beispiel zum angekündigten VR- Ableger, der laut einem Leak Assassin's Creed Nexus heißt und euch in die Haut diverser etablierter Assassinen versetzt.

Wenn ihr euch für den Event einstimmen wollt, schaut gerne unseren Video-Rückblick auf die Historie von Assassin's Creed. Oder erhaltet in unserem Report Spiel mit der Geschichte einen Einblick in die Zusammenarbeit von Entwicklern mit Geschichtswissenschaftlern für Assassin's Creed, das Spin-off Discovery Tour und weitere Spiele.