PM: Am 28. Oktober erscheint die Winters’ Expansion von Resident Evil Village (Sony Playstation Blog)

Resident Evil Village, die neueste Ergänzung der gefeierten Horror-Survival-Serie, kam 2021 raus und wurde weltweit schon über 6 Millionen mal verkauft. Die Mischung aus vielen völlig unterschiedlichen Charakteren, wie Lady Dimitrescu, ein Action-fokussiertes Spielsystem und die Geschichte von Ethan Winters, der sich auf den Weg macht, seine entführte Tochter zu retten, gefällt hartgesottenen Resident-Evil-Fans genauso wie Neuankömmmlingen.

Es gab viele Nachfragen nach zusätzlichen DLC und wir haben letztes Jahr im Juni angekündigt, dass mehr Story-Inhalte in der aktiven Entwicklung waren.

Jetzt können wir endlich ankündigen, dass bald dieses heiß ersehnte DLC, Winter’s Expansion, erscheinen wird: Am 28. Oktober. Heute würde ich euch gern mehr über die drei Inhalte erzählen, die ihr in diesem DLC findet. Wenn ihr bisher Resident Evil Village noch nicht erlebt habt, könnt ihr auch ein Bundle kaufen, in dem auch das Grundspiel und die Winters’ Expansion enthalten sind! Die Resident Evil Village Gold Edition wird ab dem gleichen Datum erhältlich sein.

Der erste Content-Teil ist der Third-Person-Modus. Hier könnt ihr die Main Story aus der losgelösten Third-Person-Perspektive spielen und so aus einem neuen Blickwinkel Ethan beobachten, wenn er gegen seine Feinde antritt. Für alle, die neu dazu kommen und Resident Evil Village noch erleben können, ist die Geschichte so direkt in einer ganz neuen Perspektive erlebbar.

Der zweite Teil ist The Mercenaries Additional Orders. Die Action im Stil von Spielautomaten-Shootern kehrt mit zusätzlichen Leveln und neuen spielbaren Charakteren wie der komplett vorbereitete Chris Redfield, Karl Heisenberg, der einen riesigen Hammer schwingt und die Fähigkeit besitzt, magnetische Kräfte zu kontrollieren, und Alcina Dimitrescu, die fast drei Meter groß ist. Jeder ist einzigartig auf seine Weise, also habt ihr sicher auch alle Spaß daran!

Und schließlich: Shadows of Rose. Ihr habt Rose als Baby in der Hauptstory von Resident Evil Village kennengelernt. In diesem DLC erlebt ihr ihre Überlebensstory 16 Jahre nach der ursprünglichen Kampagne. Stellt euch anhand dieser Screenshots und dem Überblick über Shadows of Rose doch vor, worum es in dieser neuen Story gehen wird.

16 Jahre nach den Ereignissen von Resident Evil Village …

Rosemary Winters, Ethans geliebte Tochter, ist groß geworden und kämpft nun mit angsteinflößenden Kräften. Auf der Suche nach einer Möglichkeit, sich von ihrem Fluch zu befreien, betritt Rose das Bewusstsein des Megamycete.

Die Reise bringt sie auch in mysteriöse Welten, in denen Erinnerungen aus der Vergangenheit zurückkehren, um eine verdrehte und verzerrte Alptraumwelt zu schaffen.

Zusätzlich wird Resident Evil Re: Verse, ursprünglich Bonus-Content für Resident Evil Village, gleichzeitig mit der Winters’ Expansion am 28. Oktober starten. Wir hoffen, dass ihr auch dieses actiongeladene Spiel genießen werdet!

Für mehr Informationen zur Winter’s Expansion und Resident Evil Village Gold Edition, haltet die Augen nach weiteren Announcements offen.