Resident Evil Village: DLC bringt Third-Person-Modus & mehr

Capcom hat den DLC The Winters' Expansion für Resident Evil Village (im Test, Note 9.0) angekündigt. Die Erweiterung wird am 28. Oktober 2022 erscheinen und bringt folgende Neuerungen ins Spiel:

Ein neuer Modus wird eingeführt, in dem ihr die Story nun in der Third-Person-Perspektive erlebt.

Der Söldner-Modus wird um neue Levels sowie um weitere spielbare Charaktere ergänzt: Die ikonische Gegenspielerin Lady Dimitrescu, den mit magnetischen Kräften ausgestatteten Karl Heisenberg und Serien-Veteran Chris Redfield.

Die neue Geschichte Shadows of Rose ist 16 Jahre nach der Handlung der Story-Kampagne angesiedelt. Baby Danny –äh Rose ist nun Teenager und hat mit ihren unheilvollen Kräften zu Kämpfen. Um sich von ihrem Fluch zu befreien, betritt sie das Bewusstsein des Megamyzet. Ihr steuert Rose (zwangsweise in Third-Person-Ansicht) durch eine Alptraum-Welt, die sich aus alten Erinnerungen zusammensetzt.

Zeitgleich mit The Winters' Expansion wird zudem Resident Evil Village als Gold Edition inklusive DLC am 28. Oktober 2022 erscheinen. An diesem Tag soll auch der verschobene kostenlose Multiplayer-Titel RE: Verse erscheinen.