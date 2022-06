Castlevania - Nocturne: Netflix-Serie mit Richter Belmont angekündigt

Wii

Netflix hat eine weitere Animations-Serie im Castlevania-Universum angekündigt. Die erste Castlevania-Serie des Streaming-Anbieter erzählte in vier Staffel eine Geschichte um Trevor Belmont, Sypha und Alucard, die sich an Castlevania 3 - Dracula's Curse anlehnte, aber auch Figuren aus anderen Ablegern der Reihe einwob. Im Teaser zum nun angekündigten Castlevania - Nocturne ist Richter Belmont zu sehen. Der Nachfahre von Trevor und Sypha wird mit der Vampirjägerin Maria Renard ein Abenteuer zur Zeit der Französischen Revolution erleben. Sowohl Richter als auch Maria waren relevante Figuren in Castlevania - Rondo of Blood sowie im legendären Serienteil Castlevania - Symphony of the Night.

Netflix gab lediglich bekannt, dass die Produktion der Serie angelaufen sei. Es wird demnach wohl noch einige Zeit vergehen, bis ihr Castlevania - Nocturne anschauen könnt. Showrunner ist Kevin Kolde, der bereits bei der ersten Castlevania-Serie als Produzent an Bord war. Auch ist wieder das Animationstudio Powerhouse Animation mit der Umsetzung betraut. Als Autor fungiert nun Clive Bradley. Netflix stellte die Zusammenarbeit mit dem Showrunner und Autor der vier Staffeln der Castlevania-Serie Warren Ellis ein, nachdem 60 Frauen Vorwürfe gegen ihn erhoben.