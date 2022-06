PM: Xbox & Bethesda Games Showcase: Wirf einen ersten Blick auf Flintlock: The Siege of Dawn (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Liebe*r Zuschauer*in des Xbox & Bethesda Games Showcase: Ich bin Derek Bradley, CEO beim Entwicklerstudio A44 Games und als Creative Director arbeite ich an Flintlock: The Siege of Dawn, das 2023 erscheint. Lass uns gemeinsam einen Blick auf das Gameplay werfen, das Dich in dieser Welt voller Schießpulver und Magie erwartet.

Flintlock: The Siege of Dawn erscheint 2023 auf Xbox Series X|S, Xbox One und ist zusätzlich ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass verfügbar. Falls Du den jüngsten Trailer im großen Livestream verpasst hast, findest Du ihn noch einmal hier:

Flintlock spielt in einem neuartigen Fantasy-Setting in dem sich die Magie alter Götter und rasante Schusswechsel die Klinke in die Hand geben – hier liegt Schwarzpulver in der Luft! Von besagten Göttern dachte man lange, sie hätten die Menschheit im Stich gelassen. Doch nun sind sie zurück – und haben ganze Armeen von Untoten mitgebracht! Am Anfang der Geschichte steht nicht weniger als das Überleben der gesamten Menschheit auf dem Spiel. Und genau hier beginnt das Abenteuer von Nor und Enki!

Nor ist Mitglied der Coalition-Armee und befindet sich auf einem persönlichen Rachefeldzug, auf dem sie jede Menge Feuerkraft beweist. Im Video siehst Du bereits einige der Waffen, die ihr im Kampf zur Verfügung stehen: von brutalen Nahkampfwaffen bis hin zu explosiven Schießeisen. Enki hingegen ist ihr trickreicher, tierischer Begleiter, der eine ganze Reihe magischer Fähigkeiten mitbringt, um sie im Kampf zu unterstützen – und um Chaos zu stiften!

Neben den Kämpfen zeigt das neue Video auch erste Eindrücke, der weitläufigen und offenen Welt, die Du in Flintlock durchstreifen wirst. Du wirst in tiefen Wäldern wandern, in Verstecken an der Küste Zuflucht suchen, gewaltige Kathedralen bestaunen und in dunklen Schützengräben in Deckung gehen. Jeder Schauplatz ist voller Leben: Denn neben einer Vielzahl an Feinden und gefährlichen Kreaturen, triffst Du auf Deiner Reise auch viele wohlwollende Verbündete, deren Hilfe Du in Anspruch nehmen kannst.

Hoffentlich hattest Du Spaß mit diesem ersten kleinen Eindruck von Flintlock: The Siege of Dawn, weitere Details folgen bereits in den kommenden Monaten. Du willst zu den Ersten gehören, die neue Informationen zum Spiel erfahren? Dann wirf einen Blick auf die Social Media-Kanäle unter @PlayFlintlock.