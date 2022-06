PM: Ubisoft präsentiert die Leistungsfähigkeit von Snowdrop™ für Kreative und Animator:innen auf dem Annecy International Animation Film Market (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 13. Juni 2022 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass Ubisoft vom 14. bis zum 17. Juni an dem Annecy International Animation Film Market (MIFA) teilnimmt. Dort werden exklusive Demos von Ubisoft Snowdrop präsentiert, eine der führenden Kreations-Technologien in der Unterhaltungsindustrie. MIFA-Besuchende haben vor Ort die Möglichkeit, sich mit Ubisoft-Expert:innen zu treffen. Dabei kann mehr über einige der fortschrittlichsten Funktionen der Spiele-Engine erfahren werden, die Entwickelnden die Möglichkeit geben, auf einfache Weise lebensechte Animationen zu erstellen.

​Ubisoft Teams werden am Stand A48 anzutreffen sein, um über Karriere-Möglichkeiten bei Ubisoft zu sprechen und Live-Demos der unten aufgeführten Animationsfunktionen zu präsentieren:

Basierend auf 35 Jahre kontinuierliche Investitionen in die R&D und firmeneigene Technologien hat Ubisoft in der Vergangenheit unübertroffene kreative und technologische Kompetenzen entwickelt. Die Snowdrop-Engine ist das Resultat dieser Investitionen. Sie wurde von Ubisoft Massive in Malmö, Schweden entwickelt, um die Anforderungen des damaligen Entwicklerteams zu erfüllen. Diese Technologie wird heute von zahlreichen Ubisoft-Studios auf der ganzen Welt genutzt. Dass Ubisoft auf diesem wichtigen Event der Animationsbranche anwesend ist, unterstreicht das Bestreben des Unternehmens, seine Technologieführerschaft unter der Leitung von Guillemette Picard, SVP Production Technologies, und unter Einbeziehung lokaler Studios und Teams zu fördern und zu verstärken.

​Von diesem Ehrgeiz angetrieben, erweitert Ubisoft seine Ziele die beste Entwicklererfahrung zu kreieren und zu bieten. Dazu wurde ein Forschungs- und Innovationszentrum bei Ubisoft Annecy gegründet, welches die Aufgabe hat, innovative Produktlösungen für zukünftige Spiele zu entwickeln. Als Heimat des innovativen Titels Riders Republic® hat Ubisoft Annecy bereits zahlreiche Technologie-Innovationen in großem Umfang entwickelt. Darunter biomechanische Echtzeit-Animationen, fortschrittliche prozedurale Open-World-Generierungstools oder Gameplay für 64 Spielende gleichzeitig.

​„Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Videospieleproduktion hat Ubisoft Annecy eine nachweisliche Historie von technologischer Kompetenz“, sagt Gregory Garcia, Managing Director von Ubisoft Annecy. „Die Gründung eines Forschungs- und Innovationszentrums für Produktionstechnologien ist der nächste natürliche Schritt in der Geschichte unseres Studios. Die Teams von Ubisoft Annecy werden eine entscheidende Rolle in der Stärkung und Unterstützung von Ubisofts firmeneigenen Technologien sein, die erforderlich sind, um die Spiele von morgen zu entwickeln.“

Bewerberende, welche sich für Animation begeistern und an Snowdrop und verwandten Projekten arbeiten möchten, können sich auf offene Stellen bewerben unter https://www.ubisoft.com/en-us/company/careers/search

