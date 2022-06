PM: Strategischer Deck Builder One More Gate erscheint im 1. Quartal 2023 für PC und Nintendo Switch (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Strategischer Deck Builder One More Gate erscheint im 1. Quartal 2023 für PC und Nintendo Switch

– Ambitioniertes, von Wakfu inspiriertes Rogue-Lite kommt diesen Sommer in den Early Access, Steam Next Fest-Demo ab sofort verfügbar –

Roubaix, Frankreich – 13. Juni 2022 – Ankama, der Entwickler und Publisher des Multi-Millionen-Dollar-Transmedia-Franchise Wakfu (TV-Serie, Comic, MMORPG), kündigte heute One More Gate an, den strategischen Deck-Builder, der Anfang 2023 für PC und Nintendo Switch erscheint. One More Gate hat seine Wurzeln im Wakfu-Universum und ist ein Deck-Builder mit Rogue-Charakter, der eine explosive Kombination aus Erkundung und strategischem, rundenbasiertem Kampf bietet. Vor der vollständigen Veröffentlichung kommt das Spiel im August 2022 in den Early Access, wobei die spielbare Demo bereits jetzt als Teil des Steam Next Fest verfügbar ist.

In One More Gate reisen Spielerinnen und Spieler an fantastische Orte, während sie die Macht von Wakfu meistern, um verheerende Combos zu erschaffen und alle zu vernichten, die sich ihnen in den Weg stellen. Die Welt von One More Gate orientiert sich an Ankamas multimedialen Erbe aus Comics, Anime und Spielen. Das kühne Design, die leuchtende Farbpalette und die prächtig gerenderten Effekte sind wie dafür gemacht, die Fantasie anzuregen.

Die One More Gate-Demo kann ab sofort auf Steam oder über den ANKAMA-Launcher kostenlos als Teil des Steam Next Fests heruntergeladen werden – perfekt, um die unglaubliche Welt und das fesselnde Gameplay des Spiels selbst zu erleben.

Im Ankündigungstrailer kann man einen ausführlichen Blick auf das Spiel werfen:

https://www.youtube.com/watch?v=5KAWLsdTonE

„Mit One More Gate haben wir die Verschmelzung von Gameplay-Elementen geschaffen, die wir spielen wollten, indem wir Erkundung, coole Kämpfe und intelligentes Deck-Building in einem Paket vereinen, von dem wir glauben, dass es die Spielenden fesseln wird“, erklärt Anthony Roux, CEO und Mitbegründer von Ankama. „Wir wollten das Spiel auch zu einer Erweiterung unserer langjährigen Wakfu-Franchise machen, um unseren Millionen von Fans eine neue Erfahrung zu bieten und Deck-Builder-Spieler in die wunderbare Welt von Wakfu einzuführen.“

One More Gate – die wichtigsten Merkmale des Spiels

Entdeckt das Universum der „Welt der Zwölf“ mit Oropo

Durchquert das Portal und erkundet prozedural generierte Level. Wählt den sinnvollsten Weg, bekämpft Kreaturen und nehmt an Events teil, um stärker zu werden … oder auch nicht.

Gewinnt an Stärke und beherrscht die Macht des Wakfu

Ihr müsst lernen, wie ihr die Schwankungen des Flux, einer natürlichen Energie in der Welt der Zwölf, zu eurem Vorteil einsetzen könnt, wenn ihr gegen die berüchtigtsten Kreaturen bestehen wollt!

Trefft ungewöhnliche Charaktere und schließt Quests ab

Ein Dojo-Meister, eine Bodybuilder-Oma … Das Universum von One More Gate vereint einzigartige Charaktere, die euch Missionen anbieten, für die im Gegenzug fabelhafte Beute winkt.

Sammelt immer mehr Karten und verbessert sie, um verheerende Kombos zu erstellen

Vernichtet Monster, öffnet Truhen oder gebt Kamas bei einem Händler aus … Es gibt so viele Möglichkeiten, um euer Deck mit hunderten von Karten im Spiel auszubauen.

Jeder Versuch ist einzigartig

Edelsteine mit ungeahnten Kräften, göttliche Segnungen (oder Flüche) … Unzählige Geheimnisse warten darauf, von euch entdeckt zu werden! Bereit, die andere Seite zu bereisen?

One More Gate wird voraussichtlich Anfang 2023 für PC und Nintendo Switch erscheinen. Das Spiel wird außerdem diesen Sommer im Early Access verfügbar sein.

Für regelmäßige Updates folgt man One More Gate via Discord oder begibt sich auf die offizielle Website zum Spiel.

Über die Ankama-Gruppe

Ankama ist ein unabhängiges Unternehmen, das weltweit Unterhaltungsprodukte entwickelt, veröffentlicht und vertreibt. Von Videospielen über Brettspiele und Animationen bis hin zu Mangas kontrolliert es die Produktionskette seiner Kreationen von A bis Z. Bekannt für seine MMORPGs und die animierten Serien DOFUS und WAKFU, die Teil eines riesigen Universums namens Krosmoz sind, veröffentlicht Ankama 2016 seinen ersten abendfüllenden Spielfilm, DOFUS – Book I: Julith. Zu den vielen anderen Kreationen des Unternehmens gehören: das Brettspiel Krosmaster Arena und Figuren, die mobilen Videospiele Tactile Wars, King Tongue, DOFUS Pogo, Nindash und WAKFU: The Brotherhood für Smartphones und Tablets sowie Manga und Graphic Novels wie Mutafukaz, Shangri-La, City Hall, Radiant und Freaks‘ Squeele. Seit 2004 wenden die Teams von Ankama die Prinzipien von Transmedia an und erschaffen Universen, die sie durch medienübergreifende Geschichten entwickeln, um ihren Gemeinschaften von Spielern, Lesern und Zuschauern ein umfassendes und eindringliches erzählerisches Erlebnis auf allen gängigen Plattformen zu bieten. Bei Ankama ist jede Geschichte einzigartig, aber sie sind alle miteinander verbunden. Um eine Vorstellung davon zu bekommen, was bei Ankama vor sich geht, wirfte man einen Blick auf: DOFUS Touch, die Tablet- und Smartphone-Version von DOFUS, die Ende 2016 veröffentlicht wurde; Krosmaga, das Sammelkartenspiel, das Kampf und Strategie kombiniert; Staffel 3 der Zeichentrickserie WAKFU, die 2017 auf France 4 und Netflix France ausgestrahlt wurde (und ab April 2018 weltweit) – und auf den Film MUTAFUKAZ mit Orelsan, Gringe und Redouanne Harjane, der am 23. Mai 2018 in Frankreich in die Kinos kam.

