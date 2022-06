PM: [Wholesome Direct] Terra Nil stellt in einem brandneuen Gameplay-Trailer den Planeten in seiner natürlichen Pracht wieder her (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

[Wholesome Direct] Terra Nil stellt in einem brandneuen Gameplay-Trailer den Planeten in seiner natürlichen Pracht wieder her

– Reißt euch zusammen und ladet die Demo auf Steam herunter –

Terra Nil, von den Öko-Kriegern Free Lives (Broforce) und dem Recycling-Publisher Devolver Digital , stellt die Spieler und Spielerinnen vor die Aufgabe, die Umwelt auf dem PC zu verjüngen. Ein neuer Gameplay-Trailer, der während der Wholesome Direct am Samstag enthüllt wurde, zeigt den Reverse City Builder in Aktion und demonstriert, wie man ein ödes Ödland in ein ökologisches Paradies verwandelt. Spieler und Spielerinnen können das ab sofort auch selbst ausprobieren, indem sie die kostenlose Demo auf Steam herunterladen.

Terra Nil stellt die Spieler vor die Aufgabe, die Umwelt auf der ganzen Welt zu verjüngen. Die Strategie mit offenem Ende durchläuft mehrere Phasen der Wiederherstellung, einschließlich der Kultivierung der Artenvielfalt, der Verbesserung des Klimas und sogar des Recyclings der Gebäude, die die Spieler benutzt haben, um dorthin zu gelangen. Man durchquert den Planeten, restauriert verschiedene geografische Regionen mit ihren eigenen einzigartigen Herausforderungen, Flora und Fauna.

Spieler und Spielerinnen navigieren sich durch ausgedehnte, prozedural generierte Karten mit üppigen, handgemalten Umgebungen, in denen sich alles (außer den Felsen) bewegt und atmet. Mit Geschick und der richtigen Strategie wird das Weltklima wiederhergestellt – mit einzigartigen Wettermustern für verschiedene Regionen und begleitet von einem wunderschönen und meditativen reaktiven Soundtrack.

Terra Nil kann ab sofort der Steam-Wunschliste hinzugefügt werden – außerdem gibt es bereits eine Demo zum Download. Auf terranil.com erhält man weitere Informationen zum Spiel.