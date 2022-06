Hideo Kojima entwickelt sein Traumspiel mit den Xbox Game Studios

Kojima will sich selbst herausfordern

Im Zuge des Xbox & Bethesda Showcase gab es nicht nur Gameplay zu westlichen Titeln wie Diablo 4 oder Starfield zu sehen. Xbox CEO Phil Spencer unterstrich auch, dass man bestrebt sei, die Zusammenarbeit mit japanischen Entwicklern zu intensivieren. So werde der neu angekündigte Action-Titel Wo Long - Fallen Dynasty von Koei Tecmo für Xbox erscheinen und auch die Persona-Reihe findet nach langer Zeit auf die Xbox-Konsolen, beginnend mit Persona 5 Royal im Oktober 2022.

Die größte Ankündigung in dem Zusammenhang war allerdings die Bestätigung eines schon lange kursierenden Gerüchts: Der bekannte Videospiel-Designer Hideo Kojima entwickelt ein Xbox-Spiel. Allerdings blieb es bei einer sehr nebulösen Ankündigung: Es gab keine Details, keine Artworks, noch nichtmal einen Projektnamen. Kojima gab jedoch an, es handele sich um ein besonderes Projekt für ihn:

Es gibt ein Spiel, das ich schon immer machen wollte. Es wird ein komplett neues Spiel, das noch nie jemand erlebt hat. Ich habe sehr lange auf den Tag gewartet, an dem ich endlich damit beginnen kann. Mit der hochmodernen Cloud-Technologie von Microsoft und dem Wandel der Branchen-Trends ist es mir nun möglich, mich selbst herauszufordern, um dieses noch nie dagewesene Konzept umzusetzen. Es wird wohl seine Zeit brauchen, aber ich freue mich darauf, mit den Xbox Game Studios zusammenzuarbeiten und hoffe, dass ich in der Zukunft aufregende Neuigkeiten für euch habe.

Damit arbeitet Kojima Productions derzeit wohl an drei Projekten. Neben der Xbox-Kooperation ist laut Norman Reedus die Arbeit an einem Nachfolger zu Death Stranding begonnen worden. Außerdem deutete Kojima in der Vergangenheit an, dass er sein erstes Horror-Spiel entwickeln will (zumindest das erste, was auch erscheint – was Silent Hills nicht vergönnt war). Dabei soll es sich um Overdose handeln, in dem Death-Stranding-Darstellerin Margaret Qualley erneut mitspielt. So berichtete Branchen-Insider Tom Henderson, der Aufnahmen von Overdose gesehen habe. Darauf folgte eine Anfrage von Kojima Productions, den Artikel über Overdose offline zu nehmen, was Henderson ablehnte.