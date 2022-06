PM: Starfield: Erstes Gameplay enthüllt (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Jetzt hast Du endlich die Chance, das erste Gameplay-Video von Starfield zu sehen! Sieh Dir den Xbox & Bethesda Games Showcase an und lass Dich von Game Director Todd Howard auf eine Tour durch das erste neue Universum der Bethesda Game Studios seit 25 Jahren mitnehmen. Wohin wird Starfield Dich führen?

Wir schreiben das Jahr 2330. Die Menschheit hat sich aus unserem Sonnensystem hinausgewagt, neue Planeten besiedelt und lebt als raumfahrendes Volk. Von den bescheidenen Anfängen als Minenarbeiter*in schließt Du Dich der Constellation an – der letzten Gruppe von Weltraumforscher*innen, die in der gesamten Galaxie nach seltenen Artefakten suchen. Deine Aufgabe: Reise in Bethesda Game Studios’ größtem und ehrgeizigstem Spiel durch die riesigen Weiten der besiedelten Sternensysteme.

In diesem Rollenspiel der nächsten Generation kannst Du Deine eigene Spielfigur erstellen und den Weltraum mit beispielloser Freiheit erkunden. Begib Dich auf eine epische Reise, um die größte Frage der Menschheit zu beantworten: Was ist da draußen?

Bethesda Game Studios “kann es kaum erwarten, dass ihr alle das Spiel erlebt”, so Howard. “Es war eine unglaubliche Reise für uns, es zu entwickeln. Aber wir wissen, dass das nur der Anfang ist. Denn die Reise beginnt erst, wenn ihr es alle spielt.” Starfield erscheint 2023 exklusiv für Xbox Series X|S und PC. Spiele es ab dem ersten Tag mit Xbox Game Pass. Weitere Details und Highlights der Präsentation findest Du unter Starfield.com.