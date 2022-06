PM: Xbox & Bethesda Games Showcase: Xbox stellt mehr als 30 Spiele für die nächsten 12 Monate vor (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Unsere Vision bei Xbox ist es, allen Spieler*innen weltweit die Freude am Spielen und der Gemeinschaft zu vermitteln. Deshalb entwickeln unsere Teams und Partner ein vielfältiges Portfolio an Inhalten, auf das sich alle Gamer*innen freuen können. Mit Xbox haben sie mehr Möglichkeiten als je zuvor, diese Spiele zu spielen – auf Konsole, dem PC oder unterwegs.

Alle Spiele aus dem Xbox & Bethesda Games Showcase sollen in den nächsten 12 Monaten erscheinen. Auf Dich warten branchenführende Rennspiele, spannende Story-Games, fesselnde Strategietitel und eines der meisterwarteten Open-World-RPGs der letzten 20 Jahre. Freue Dich auf mit Spannung erwartete Titel wie Starfield, Forza Motorsport, Diablo IV und Redfall. Aber auch einzigartige Kreationen wie Pentiment, High on Life und Ravenlok. Einige der größten Franchises und originellsten IPs erscheinen alle bei Xbox.

Fans von Spielen, die speziell für Xbox Series X|S-Konsolen und High-End-PCs entwickelt werden, freuen sich auf Redfall, Starfield und Forza. Aber auch ohne aktuelle Gaming-Hardware zockst Du die neuen Games Dank Xbox Cloud Gaming auf Deiner TV-App, Deinem Telefon oder Deiner Xbox One-Konsole.

Kommende Woche geht es schon los und Du stürzt Dich im Microsoft Flight Simulator in die vielen monatlichen Neuerscheinungen und Spiele-Updates, die Dich die nächsten 12 Monate lang begleiten.

Mit dem Xbox Game Pass bist Du für die nächsten 12 Monate jedenfalls bestens vorbereitet. Und falls Du noch nicht dabei bist, starte noch heute und sichere Dir die ersten 3 Monate für nur 1 Euro.

Unten findest Du eine Übersicht aller Titel, die im Rahmen des Xbox & Bethesda Games Showcase vorgestellt wurden:

Xbox Game Studios und Kojima Productions gehen neue Partnerschaft ein

Wir kündigen eine Partnerschaft zwischen den Xbox Game Studios und Kojima Productions an. Gemeinsam entwickeln wir ein Videospiel für Xbox, wie es noch niemand zuvor erlebt oder gesehen hat – ein Spiel, das die Möglichkeiten der Cloud nutzt. Hideo Kojima ist einer der innovativsten und kreativsten Köpfe unserer Branche und wir können es kaum erwarten, zu sehen, was unsere Teams gemeinsam erschaffen werden.

Bethesda Games Studios zeigen erstes Gameplay von Starfield

Game Director Todd Howard stellt erstmals Gameplay zu Starfield vor und nimmt Dich mit auf eine Reise durch das Rollenspiel der nächsten Generation. Starfield ist das erste neue Universum der Bethesda Game Studios seit 25 Jahren. Erstelle einen Charakter nach Deinen Wünschen und starte eine Forschungsreise mit beispielloser Freiheit. Auf Deiner epischen Odyssey geht es um nicht weniger, als das größte Geheimnis der Menschheit. Im Jahr 2330 ist die Menschheit über das Sonnensystem hinausgewachsen, besiedelt neue Planeten und lebt als raumfahrendes Volk. Von den bescheidenen Anfängen als Minenarbeiter*in, schließt Du Dich der Constellation an – der letzten Gruppe von Weltraumforscher*innen, die in der gesamten Galaxie nach seltenen Artefakten suchen. Mit ihnen navigierst Du in Bethesda Game Studios’ größtem und ehrgeizigstem Spiel durch die riesigen Weiten der besiedelten Systeme. Wohin wird Dich Starfield führen?

Erscheint Konsolen-exklusiv auf Xbox Series X|S, auf Windows PCs, ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass, PC Game Pass und via Xbox Cloud Gaming.

Vorsicht bissig: Erstes Gameplay von Redfall

Mit Redfall erlebst Du einen brandneuen Koop-FPS des preisgekrönten Teams von Arkane Austin. In Redfall tauchst Du ein in eine offene Welt voller Geheimnisse mit einer vielfältigen Auswahl an Held*innen, strategischen Kämpfen, einzigartigen Umgebungen, einer reichhaltigen Geschichte sowie einer großen Auswahl an Waffen … und natürlich Vampiren. Mach Dich bereit für den Kampf gegen die blutsaugende Bedrohung, wenn Redfall im Jahr 2023 erscheint.

Erscheint Konsolen-exklusiv auf Xbox Series X|S, auf Windows PCs, ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass, PC Game Pass und via Xbox Cloud Gaming.

Das brandneue Forza Motorsport ist das technisch fortschrittlichste Rennspiel aller Zeiten

Ab geht’s unter die Motorhaube der nächsten Generation von Forza Motorsport und damit in ein Rennspektakel, das Du so noch nie zuvor gesehen hast. Ein brandneuer Trailer zeigt das erste Gameplay von Forza Motorsport – das Videomaterial wurde auf einer Xbox Series X-Konsole aufgenommen. Forza Motorsport ist von Grund auf für Xbox Series X|S-Konsolen entwickelt. Sei gespannt auf die überarbeitete Physik, fantastisch aussehende Autos und Strecken, neue dynamische Tageszeiten, hochentwickelte Fahrzeugschäden und Echtzeit-Raytracing auf der Strecke – all das führt zu einem Generationssprung von Immersion und zum fortschrittlichsten Rennspiel unserer Zeiten.

Erscheint Konsolen-exklusiv auf Xbox Series X|S, auf Windows PCs, ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass, PC Game Pass.

Das ist Minecraft Legends

Mojang Studios stellen Minecraft Legends vor, ein brandneues Action-Strategiespiel, das in Zusammenarbeit mit Blackbird Interactive entwickelt wird und 2023 erscheint. Minecraft Legends entführt Spieler*innen auf unterhaltsame und einzigartige Weise in das Minecraft-Universum, wo sie ihre Verbündeten in heldenhafte Schlachten führen, um die Overworld zu verteidigen. Folge Minecraft Legends auf [@legends_game], besuche minecraft.net/legends, um Updates per E-Mail zu erhalten, oder tritt dem Discord bei.

Erscheint Konsolen-exklusiv auf Xbox Series X|S, Xbox One, auf Windows PCs, ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass, PC Game Pass und via Xbox Cloud Gaming.

Obsidian kündigt Pentiment an

Pentiment nimmt Dich mit auf eine erzählerische Reise ins Bayern des 16. Jahrhunderts. Du erlebst diese Geschichte durch die Augen des Künstlergesellen Andreas Maler, der in einer Zeit großer gesellschaftlicher Unruhe lebt. Über einen Zeitraum von über 25 Jahren wirst Du in eine nervenaufreibende Mordserie verwickelt. Im Laufe der Zeit stellst Du Nachforschungen an, sprichst mit Dorfbewohner*innen und triffst Entscheidungen, die sich in den kommenden Jahren auf das Dorf auswirken. Game Director Josh Sawyer und sein talentiertes Team wurden bei der Entwicklung insbesondere von der Buchmalerei, Holzdrucken und der Geschichte des Hochmittelalters inspiriert. Halte in den kommenden Monaten die Augen offen nach weiteren Informationen über Pentiment bevor es diesen November erscheint.

Erscheint Konsolen-exklusiv auf Xbox Series X|S und Xbox One, auf Windows PCs, ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass, PC Game Pass und via Xbox Cloud Gaming.

Ara: History Untold – Ein neues Strategiespiel der Genre-Expert*innen

Xbox Game Studios Publishing stellt Ara: History Untold vor – ein rundenbasiertes, historisches Strategiespiel für Windows PC, das ab dem ersten Tag im PC Game Pass erscheint. Ara: History Untold wird von Oxide Games entwickelt, das von vielen der führenden Köpfe eines der beliebtesten Strategietiteln aller Zeit gegründet wurde. In Ara: History Untold erschaffst und leitest Du Deine Nation durch die Weltgeschichte – erkunde neue Gebiete, entwickle Kultur und Kunst weiter, betreibe Diplomatie, miss Dich mit Deinen Rival*innen und beweise, dass Du der*die erfolgreichste Herrscher*in aller Zeiten bist.

Melde Dich ab sofort zum Ara: History Untold Insider Program an und tritt der Community leidenschaftlicher Strategie-Fans bei. Die erste Technical Alpha spielst Du später in diesem Jahr und trägst somit einen wichtigen Teil zur Entwicklung des Titels bei.

Erscheint auf Windows PC und ab dem ersten Tag im PC Game Pass.

Spiele As Dusk Falls ab dem 19. Juli mit bis zu 8 Spieler*innen

Das Debut-Spiel von INTERIOR/NIGHT dreht sich um eine kompromisslose Geschichte von Familie, Widerstandsfähigkeit und Aufopferung. As Dusk Falls erscheint am 19. Juli auf Xbox, Windows, Steam und im Xbox Game Pass. Im Spiel hast Du die Kontrolle über die Leben von authentischen und alles andere als perfekten Menschen. Versetze Dich in ihre Lage und fühle Dich in ihre Konflikte und Bestrebungen ein. Die cineastische Geschichte wird durch die Darstellung von echten Schauspieler*innen zum Leben erweckt, die digital im wunderschönen Art Style des Spiels gerendert wurden. Das macht As Dusk Falls zu einer einzigartigen Erfahrung, die sich wie ein erwachsener Graphic Novel spielt.

Erscheint Konsolen-exklusiv auf Xbox Series X|S und Xbox One, auf Windows PCs, ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass, PC Game Pass und via Xbox Cloud Gaming.

PC- und Mobile-Spiele von Riot Games bald im Game Pass

Zum ersten Mal in der Geschichte des Game Pass reicht diese Partnerschaft über Riots PC-Spiele hinaus und beinhaltet außerdem Titel, die auf mobilen Endgeräten spielbar sind. Diesen Winter erhalten alle Game Pass-Mitglieder Bonus-Inhalte in League of Legends (PC), League of Legends: Wild Rift (Mobile), Legends of Runeterra (PC & Mobile), Teamfight Tactics (PC & Mobile) und Valorant (PC).

Die Hölle bricht 2023 in Diablo IV aus

Diablo IV erscheint 2023 auf PC, Xbox Series X|S und Xbox One und unterstützt Cross-Play und Cross-Progression auf allen Plattformen. Auf Konsole spielst Du den Titel außerdem im Couch-Coop mit eine*r Freund*in. Erfahre, was die nächste Generation des Genre-prägenden Action RPG bereithält. Diablo IV legt den Fokus auf Deine Entscheidungen und jede Ecke von Sanktuario ist zum Kämpfen gebaut. Erfahre mehr über Diablo IV’s End Game, in dem die Story zwar vorbei ist, aber die Quest nach wahrer Macht gerade erst beginnt.

Erscheint auf Xbox Series X|S, Xbox One und Windows PCs.

Feiere 25 Jahre Persona und spiele Persona 5 Royal, Persona 4 Golden und Persona 3 Portable

25 Jahre Persona! Zur Feier dieses monumentalen Jubiläums erscheinen die weltweiten Hits Persona 5 Royal, Persona 4 Golden und Persona 3 Portable auf Xbox und Windows. Du spielst die beliebte RPG-Serie noch diesen Herbst! Ziehe die Maske des Jokers an und tritt den Phantom Thieves of Hearts am 21. Oktober in Persona 5 Royal bei.

Erscheint auf Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PCs, im Xbox Game Pass und via Cloud Gaming.

Tauche ein in die dunkle Fantasy-Welt von Team NINJAs Wo Long: Fallen Dynasty

Wo Long: Fallen Dynasty ist ein gemeinsames Werk der Team NINJA Produzenten Fumihiko Yasuda (Nioh) und Masaaki Yamagiwa (Bloodborne). Das Spiel folgt der dramatischen und actionreichen Geschichte eines namenlosen Milizsoldaten, der sich durch eine dunkle Fantasy-Version der späteren Han-Dynastie voller Dämon*innen kämpft. Meistere die Schwertkämpfe der chinesischen Kampfkünste, besiege tödliche Kreaturen und Soldat*innen auf Deinem Weg und erwecke die Macht in Deinem Inneren, wenn Wo Long: Fallen Dynasty Anfang 2023 erscheint.

Erscheint auf Xbox Series X|S, Windows PCs, ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass, PC Game Pass und via Xbox Cloud Gaming.

A Plague Tale: Requiem setzt die Reise von Amicia und Hugo fort

Begib Dich 2022 in A Plague Tale: Requiem auf eine herzzerreißende Reise in eine brutale und gleichzeitig atemberaubende Welt und rette Deine Liebsten im verzweifelten Kampf ums Überleben. Schlage aus den Schatten zu oder entfessle die Hölle mit einer Vielzahl an Waffen, Werkzeugen und übernatürlichen Kräften.

Erscheint auf Xbox Series X|S, Windows PCs, ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass, PC Game Pass und via Xbox Cloud Gaming.

Spiele Overwatch 2 kostenlos ab Oktober

Held*innen aufgepasst! Overwatch 2 erscheint am 4. Oktober als Free-to-Play-Live-Service. Schalte am 16. Juni ein zum Overwatch 2 Reveal Event auf dem Overwatch YouTube-Kanal, um mehr über das Spiel zu erfahren. Es lohnt sich, dranzubleiben: Nach dem Event hast Du die Möglichkeit, einen Blick auf die neue Tank-Heldin Junker Queen im animierten Kurzfilm The Wastelander zu werfen.

Erscheint auf Xbox Series X|S, Xbox One und Windows PCs.

Hot Wheels kehrt zu Forza zurück in der ersten Erweiterung von Forza Horizon 5

Forza Horizon und Hot Wheels sind mit der ersten Erweiterung für Forza Horizon 5 wieder vereint. Die erste Erweiterung erscheint am 19. Juli für Xbox-Konsolen, Windows PC und Steam sowie Cloud Gaming (Beta) und führt Spieler*innen in den neuen Horizon Hot Wheels-Park in den Wolken hoch über Mexiko. Erfülle Missionen, schalte spezielle Hot Wheels Heats-Events frei und feiere die Geschichte von Hot Wheels in einer neuen fünfteiligen Horizon-Story. Zum ersten Mal in Forza kannst Du Dich mit Freund*innen zusammentun und die gesamte Erweiterung von Anfang an im Koop-Modus spielen. Der Fuhrpark von Forza Horizon 5 wird um 10 neue Forza-Autos erweitert, darunter vier neue Hot Wheels in Lebensgröße.

Verfügbar auf Xbox Series X|S und Windows PCs, mit Xbox Game Pass und PC Game Pass und via Xbox Cloud Gaming.

40 Jahre Microsoft Flight Simulator und exklusiver Halo Infinite Pelican

Microsoft Flight Simulator feiert als älteste Gaming-Marke von Microsoft 40-jähriges Jubiläum mit der Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition. Die neue Edition ist kostenlos für Xbox Game Pass-Mitglieder verfügbar und all diejenigen, die den Microsoft Flight Simulator bereits besitzen. Die 40th Anniversary Edition ist eine Hommage an frühere Editionen und bringt neue und mit Spannung erwartete Flugzeugtypen ins Spiel – einschließlich Hubschrauber und Segelflugzeuge.

Außerdem stellt die Edition die berühmte Spirit of St. Louis, einen originalgetreuen Airbus A310 und vieles mehr vor. Und ein besonderes Highlight wartet auf Halo-Fans: In einer exklusiven Partnerschaft mit 343 Industries wartet ein detailliertes Halo Infinite Pelican Add-On auf Dich. Es ist ab sofort kostenlos im In-Sim-Marketplace erhältlich. Die neuesten Informationen zum Microsoft Flight Simulator findest Du auch auf Twitter unter @MSFSOfficial und im separaten Artikel auf Xbox Wire DACH.

Jetzt verfügbar auf Xbox Series X|S und Windows PCs, mit Xbox Game Pass und PC Game Pass und via Xbox Cloud Gaming.

Grounded verlässt im September die Game Preview und wird zum finalen Spiel

Im September erscheint Version 1.0 von Grounded. Finde in der vollständig spielbaren Kampagne heraus, wie die Teenager*innen geschrumpft in den Hof gelangt sind und welcher verrückte Wissenschaftler dahintersteckt – das alles kannst Du alleine oder mit einer Gruppe von Freund*innen erleben. Mit dieser Version wird auch ein völlig neuer Teil der Welt von Grounded eröffnet – der obere Hof. Neue Rüstungsrezepte, frische Waffenblaupausen und die riesige Gottesanbeterin warten mit diesem Update auf Spieler*innen.

Verfügbar auf Xbox Series X|S und Windows PCs, mit Xbox Game Pass und PC Game Pass und via Xbox Cloud Gaming.

Sea of Thieves – Werde zum*zur Kapitän*in eines bleibenden Schiffs

Der neueste Sea of Thieves-Trailer hat mit einem harmonischen Schwung eine wichtige Neuerung für die siebte Season enthüllt: die Captaincy. Mit der Neuerung können Spieler*innen ihren Schiffen Namen geben und sie individuell gestalten, Outfits zwischen den Sitzungen speichern und vieles mehr. Das Team freut sich darauf, allen Pirat*innen diese mit Spannung erwarteten Funktionen zu bieten.

Verfügbar auf Xbox Series X|S, Xbox One und Windows PCs, mit Xbox Game Pass und PC Game Pass und via Xbox Cloud Gaming.

Ein neues Elder Scrolls-Abenteuer wartet

Beschütze das Vermächtnis der Bretonen und erkunde einen nie zuvor gesehenen Teil von Tamriel in The Elder Scrolls Online: High Isle, das am 21. Juni für Xbox One und Xbox Serie X|S erscheint. Du reist zum Systren-Archipel, der idyllischen Heimat der bretonischen Adelselite und deckst die finsteren Pläne des Aufsteigenden Ordens auf. Als Teil des einjährigen Abenteuers „Das Vermächtnis der Bretonen“ erlaubt Dir dieses neue Kapitel, tief in die Geschichte und Kultur des stolzen bretonischen Volkes einzutauchen. Erlebe eine epische Geschichte, die den Rest des Jahres 2022 fortgesetzt wird.

Verfügbar auf Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PCs und via Xbox Cloud Gaming.

Reise diesen September nach The Pitt mit den Expeditions in Fallout 76

Mit Expeditions erleben Spieler*innen zum ersten Mal Abenteuer jenseits der Weiten Appalachias von Fallout 76. Expeditions erscheint kostenlos im September für alle Fallout 76-Spieler*innen und führt Dich in die Ruinen des postnuklearen Pittsburgh. Das Gebiet, das jetzt als The Pitt bekannt ist, befindet sich in einem Konflikt, da die örtliche Union der tödlichen Raiders, wilden Troggs und mehr belagert wird. Mit Expeditions können sich die Spieler*innen auf den Weg machen und Missionen annehmen, um Erfahrungspunkte, Beute und sogar legendäre Gegenstände zu sammeln. Bist Du und Deine Crew stark genug, um The Pitt zu betreten? Finde es noch dieses Jahr heraus.

Verfügbar auf Xbox Series X|S, Xbox One und Windows PCs, mit Xbox Game Pass und PC Game Pass und via Xbox Cloud Gaming.

rforsche das faszinierende Labyrinth von Scorn an Halloween

Scorn erscheint am 21. Oktober. In diesem albtraumhaften First-Person-Horror-Abenteuer tauchen Spieler*innen in ein faszinierendes Labyrinth voller seltsamer Formen und düsterer Erscheinung. Seit unserem letzten großen Meilenstein im Dezember hat das Team hart daran gearbeitet, dem Spiel den letzten Schliff zu verpassen. Deshalb freuen wir uns, exklusives Gameplay-Material zeigen zu können – wir hoffen, es gefällt Dir.

Erscheint Konsolen-exklusiv auf Xbox Series X|S und auf Windows PCs, ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass, PC Game Pass und via Xbox Cloud Gaming.

Die Zukunft der Survival Games beginnt mit Ark 2

Vin Diesel nimmt in Ark 2 die Hauptrolle des Helden Santiago ein. Du erlebst im Spiel die Geschichte eines Vaters und seiner Tochter (“Meeka” gespielt von Auli’i Cravalho). Dazu kommen Verrat, gebrochene Versprechen und die Stärke der Familienbande – natürlich wimmelt es in der Welt von Ark 2 auch von gefährlichen Riesensauriern. Du schreibst in Ark 2 Deine eigene Geschichte: Gehe Deinen einzigartigen Weg durchs Spiel, gründe Deinen eigenen Stamm und versuche eine von Kreaturen unterstützte Zivilisation aufzubauen.

Erscheint Konsolen-exklusiv auf Xbox Series X|S und auf Windows PCs, ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass, PC Game Pass und via Xbox Cloud Gaming.

Kämpfe in Hollow Knight um das Schicksal eines verwunschenen Landes: Silksong

Sei gespannt auf die Fortsetzung des preisgekrönten Action-Adventures. In Hollow Knight: Silksong entdeckst Du ein riesiges, verwunschenes Königreich, das von Seide und Gesang regiert wird. Erforsche, kämpfe und steige zur Spitze des Landes auf, wenn Hollow Knight: Silksong im Xbox Game Pass veröffentlicht wird.

Erscheint auf Xbox Series X|S und auf Windows PCs, ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass, PC Game Pass und via Xbox Cloud Gaming.

Enthülle ein düsteres Familiengeheimnis in The Last Case of Benedict Fox

In The Last Case of Benedict Fox tauchst Du in eine verzerrte Welt voller Geheim-Organisationen, verbotener Rituale, und kaltblütiger Mörder*innen ein, denen Du Dich ganz im kultigen Metroidvania-Stil stellst. Du betrittst das Bewusstsein der Opfer, um ihre Erinnerungen zu untersuchen und auf Hinweise zu durchforsten. Benedict Fox ist nämlich kein gewöhnlicher Detektiv: Ihm zur Seite steht ein dämonischer Begleiter, der ganz neue Möglichkeiten eröffnet.

Erscheint Konsolen-exklusiv auf Xbox Series X|S und Xbox One, auf Windows PCs, ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass, PC Game Pass und via Xbox Cloud Gaming.

Rick and Morty-Macher Justin Roiland entwickelt High on Life, einen aberwitzigen Science Fiction-Shooter

Du hast gerade die Highschool abgeschlossen, hast keinen Job und auch keinen Ehrgeiz – bis ein außerirdisches Kartell die Erde überfällt. Jetzt ist es an Dir und Deinen charismatischen sprechenden Waffen zu den erfolgreichsten Kopfgeldjäger*innen des Kosmos zu werden. Im neuesten Comedy-Abenteuer von Justin Roiland reist Du auf eine Vielzahl von Planeten voll vielfältiger Biome. Auf Deiner Reise triffst Du immer wieder auf den ruchlosen Garmantuous und seine Schlägerbande, sammelst Beute, triffst einzigartige Charaktere und vieles mehr!

Erscheint Konsolen-exklusiv auf Xbox Series X|S und Xbox One, auf Windows PCs, ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass, PC Game Pass und via Xbox Cloud Gaming.

Flintlock: The Siege of Dawn bietet Gameplay mit Schießpulver und Magie

Du betrittst die riesigen Schlachtfelder von Flintlock und meisterst ein Arsenal an Waffen und magischen Fähigkeiten. Begleite Nor und ihren mysteriösen Begleiter Enki in diesem Open World-RPG und begib Dich auf eine epische Reise der Rache in das letzte Gefecht der Menschheit – samt Schwarzpulver und Magie.

Erscheint auf Xbox Series X|S und Xbox One, auf Windows PCs, ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass, PC Game Pass und via Xbox Cloud Gaming.

Erschaffe Dein eigenes Heim am fernen Ende der Galaxie in Lightyear Frontier

Beginne Dein neues Leben auf einem fremden und wunderschönen Planeten! Baue Dein Anwesen auf, pflanze außerirdische Feldfrüchte und nutze Deinen Mech, um die unbekannten Landschaften zu erkunden. Genieße das neue intergalaktische Farming-Abenteuer mit bis zu drei Freund*innen, wenn Lightyear Frontier im Frühjahr 2023 im Early Access erscheint!

Erscheint Konsolen-exklusiv auf Xbox Series X|S und Xbox One, auf Windows PCs, ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass, PC Game Pass und via Xbox Cloud Gaming.

Besiege das Licht in Ereban: Shadow Legacy

Ereban: Shadow Legacy ist ein rasanter, Story-basierter Stealth-Platformer, in dem Du in die Rolle von Ayana schlüpfst, der letzten Nachfahrin einer vergessenen Spezies. Nutze mystische Schattenkräfte und Hightech-Gadgets, um die Wahrheit über deine Vergangenheit zu erfahren. Nur Du kannst den Schlüssel zur Rettung des sterbenden Universums aufdecken.

Erscheint Konsolen-exklusiv auf Xbox Series X|S und Xbox One, auf Windows PCs, ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass, PC Game Pass und via Xbox Cloud Gaming.

In COCOON schickst Du Deinen Verstand auf eine Reise

Von Jeppe Carlsen, dem Lead Gameplay Designer von LIMBO und INSIDE, kommt COCOON. In diesem neuen Abenteuer begibst Du Dich auf eine surreale Reise durch die verschiedensten Welten, um ein kosmisches Mysterium zu enträtseln.

Erscheint Konsolen-exklusiv auf Xbox Series X|S und Xbox One, auf Windows PCs, ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass, PC Game Pass und via Xbox Cloud Gaming.

Erkunde eine immersive untergegangene Welt in Ravenlok

Ravenlok von Cococucumber ist eine actiongeladene Fabel voller Neuinterpretationen und ungewöhnlicher Ansätze. In einem von einer bösen Königin heimgesuchten Reich muss ein tapferes junges Mädchen eine gefährliche Prophezeiung erfüllen. Als Ravenlok einen magischen Spiegel findet, wird sie in ein fremdes Reich teleportiert, das mit der aufkommenden Verderbnis durch eine finstere Raupenkönigin zu kämpfen hat. Nach anfänglichem Heimweh stellt sich das Mädchen schließlich ihrem gefährlichen Schicksal, um das gefallene Königreich zu retten. In einem unvergesslichen, actiongeladenen Abenteuer kämpft sie sich unter anderem durch die finsteren Gaukler der Mask Mansion und vernichtet die Weeping Fungi im mystischen Mushroom Forest.

Erscheint auf Xbox Series X|S und Xbox One, auf Windows PCs, ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass, PC Game Pass und via Xbox Cloud Gaming.

NARAKA: BLADEPOINT erscheint am 23. Juni – auch im Xbox Game Pass

NARAKA: BLADEPOINT ist ein actiongeladenes Combat Game für bis zu 60 Teilnehmer*innen. Mit über 10 Millionen Spieler*innen seit letztem August war NARAKA: BLADEPOINT eines der meistverkauften PC-Spiele 2021. Nun feiert NetEase sein Debüt auf Xbox Series X|S und im PC Game Pass. Wähle aus einer riesigen Vielfalt von Held*innen und Waffen Deine Lieblingskombi und stelle Dich dem Kampf, sobald NARAKA: BLADEPOINT am 23. Juni im Game Pass erscheint.

Erscheint Konsolen-exklusiv auf Xbox Series X|S und Xbox One, auf Windows PCs, ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass, PC Game Pass und via Xbox Cloud Gaming.

Gunfire Reborn erscheint im Oktober im Xbox Game Pass!

Gunfire Reborn ist ein actiongeladener Roguelike-Spaß und erscheint im Oktober im Game Pass. Wähle einen der vielen Charaktere, von denen jeder über unterschiedliche Fähigkeiten verfügt, und stürze Dich ins Getümmel. Besiege diabolische Gegner*innen, meistere mächtige Skills und sammle wertvolle Items, mit denen Du noch stärker wirst. In Gunfire Reborn spielst Du wahlweise alleine oder rekrutierst Deine Freund*innen für den Koop-Modus, der für bis zu 4 Personen ausgelegt ist.

Erscheint auf Xbox Series X|S und Xbox One, auf Windows PCs, ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass, PC Game Pass und via Xbox Cloud Gaming.

Du willst noch mehr Gaming Content? Dann schalte am Dienstag, den 14. Juni, um 19:00 Uhr deutscher Zeit ein zur großen Xbox Games Showcase Extended Show! Auf dieser exklusiven Afterparty werden die neuen Trailer und News des Showcase noch einmal unter die Lupe genommen. Auch einige Entwickler*innen sind zu Gast und teilen zusätzliche Details zu den kommenden Spielen.