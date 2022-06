PM: Obsidian Entertainment kündigt Pentiment an: Mord im bayerischen Kloster! (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

PRESSEMITTEILUNG

Obsidian ist bereits zum dritten Mal in Folge Teil des Xbox & Bethesda Games Showcase und auch dieses Mal wird ein neues Spiel aus der Qualitätsschmiede angekündigt: Im neuen Adventure Pentiment reisen Spieler*innen weit in die Vergangenheit – und zwar ins 16. Jahrhundert. Studio Design Director Josh Sawyer führt Regie und erzählt mit Pentiment eine fantastische Geschichte voller Mysterien. Mittelalterliche Buchmalerei, Holzschnittdrucke und die Menschheitsgeschichte inspirierten das Entwickler-Team von Obsidian, Pentiment aus der Wiege zu heben.

In Pentiment schlüpfst Du in die Rolle von Andreas Maler, einem Künstlergesellen, der in einer Zeit großer sozialer Unruhen im ehemaligen Skriptorium der Abtei Kiersau in Bayern arbeitet. Während er sein Meisterwerk vollendet, wird Andreas ungewollt in eine Reihe von Morden verwickelt, die sich über 25 Jahre hinweg ereignen. Bauern und Bäuerinnen, Dieb*innen, Handwerker*innen, Mönche, Nonnen, Adlige und sogar Heilige müssen untersucht und befragt werden, um die Wahrheit ans Licht zu bringen.

Es liegt an Dir, Andreas’ Entscheidungen zu lenken: von seinem Bildungshintergrund und seinem Lebensstil bis hin zur Art und Weise, wie er die Morde untersucht. An einem Tag gräbt er vielleicht einen toten Mönch auf dem Friedhof der Abtei aus, am nächsten lauscht er vielleicht dem Bauernklatsch bei der Damenspinnerei. Jede Entscheidung und jede Anschuldigung hat Konsequenzen, die sich über Generationen hinweg auf die eng verbundene Alpengemeinschaft auswirken.

Bis zum Start im November wirst Du hier im Xbox Wire DACH weitere Details über das im historischen Süddeutschland spielende Pentiment erfahren.

Zusätzlich zu Pentiment kündigt Xbox die finale Veröffentlichung von Grounded 1.0 an und teilt Updates für Fans von Avowed und The Outer Worlds 2. Beide Spiele machen große Fortschritte – neue Details folgen bald!

Pentiment erscheint im November 2022 auf Xbox One, Xbox Series X|S, Windows 10/11 und Steam zu einem Preis von 19,99 Euro. Und natürlich ist Pentiment pünktlich zum Release auch im Xbox Game Pass und PC Game Pass verfügbar.