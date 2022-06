PM: Die Hot Wheels kehren in Forza Horizon 5 zurück (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Playground Games kündigt an, dass sich Forza Horizon 5 und Hot Wheels einmal mehr zusammenschließen. Das Ergebnis ist die rasante Erweiterung Forza Horizon 5: Hot Wheels, die bereits am 19. Juli auf Xbox, PC auf Windows, via Steam und Cloud Gaming (Beta) erscheint. Reise mit der neuen Erweiterung in einen fantastischen Horizon Hot Wheels-Park hoch über den Wolken Mexikos und rase über surreale Strecken mit großartigen Highspeed-Fahrzeugen.

Der neue Horizon Hot Wheels-Park bietet einige der schnellsten und extremsten Strecken, die es je in Forza Horizon gab. Darunter sind auch mehr als 200 Kilometer kurvige, sich windende Tracks in kultigem Orange. Erkunde eine weiträumige, offene Hot Wheels-Welt voller neuer Racing-Erfahrungen wie beispielsweise einer Schwerkraft-trotzenden Magnetbahn sowie Eis-, Wasserrutsch- und Geröllbahnen.

Zusätzlich erscheinen vier neue Biome, die für noch mehr Abwechslung auf der Straße sorgen. Erforsche beispielsweise den zerklüfteten Giant’s Canyon oder den Ice Cauldron, in dem glitzernde Tundra auf leuchtende Lavaströme trifft. Außerdem bietet das malerische Forest Falls eine atmosphärische Strecke, die Dich über die Baumkronen vorbei an imposanten Wasserfällen führt. Und schließlich bietet der visuell atemberaubende Horizon Nexus ein Horizon Festival, das inmitten von Hot Wheels-Strecken eine besonders außergewöhnliche Atmosphäre erzeugt.

Spieler*innen können Missionen erfüllen, um spezielle Hot Wheels Heats-Events freizuschalten und die Geschichte von Hot Wheels in einer neuen fünfteiligen Horizon Story zu feiern. Auf dem Weg zur Hot Wheels-Legende gibt es neue Auszeichnungen, Bonus Boards, schwebende Piñata-Sammlerstücke, PR-Stunts und neue saisonale Hot Wheels-Events, die zur Vollendung der Festival Playlist beitragen.

Zum allerersten Mal in Forza hast Du die Möglichkeit, die gesamte Erweiterung von Anfang bis Ende gemeinsam mit Deinen Freund*innen im Koop-Modus zu spielen – schließlich geht es sowohl bei Hot Wheels als auch Forza Horizon um den gemeinsamen Spaß am Fahren! Stelle Dich entweder der ganzen Welt in Horizon Open oder messe Dich mit einem ausgewählten Team an Drivataren in der Horizon Tour. Außerdem wird die kostenlose Schnellreise für alle Spieler*innen im Horizon Hot Wheels Park direkt freigeschaltet. So kannst Du Deine Freund*innen jederzeit erreichen, egal wo sie sich auf der Karte befinden.

Wir freuen uns schon auf die neuen Kreationen, die sich Spieler*innen im EventLab ausdenken. Dank des neuen Hot Wheels Creation Kit gibt es noch mehr fantastische Fahrzeuge zu entwerfen, zu bauen und zu teilen.

Insgesamt haben wir über 80 neue Strecken- und Stunt-Abschnitte eingebaut, die sich dank neuer Verbesserungen am EventLab-Toolset sofort zusammenstecken lassen. Die neuen Requisiten aus dem Hot Wheels Creation Kit verbindest Du Mithilfe des Blueprint Builders ganz einfach per Knopfdruck. Sobald Du das neue Hot Wheels-Design Deiner Träume gebaut hast, kannst Du es mit der Community teilen.

Ein neues Hot Wheels-Abenteuer wäre ohne neue Autos nicht möglich. Wir freuen uns, den Fuhrpark von Forza Horizon 5 um zehn unglaubliche neue Fahrzeuge zu erweitern – darunter vier Hot Wheels in Lebensgröße. Einer meiner persönlichen Favoriten ist der 2018er Chevrolet Hot Wheels COPO Camaro, der vom allerersten Hot Wheels Custom Camaro von 1968 inspiriert ist.

Weitere Informationen, einschließlich der vollständigen Fahrzeugliste, findest Du auf Forza.net.

Auch wenn Du neu in Forza Horizon 5 bist, dauert es nicht lange, bis Du mit der Hot Wheels-Action loslegen kannst. Der Horizon Hot Wheels Park wird für alle Besitzer*innen der Erweiterung automatisch freigeschaltet. Du erreichst ihn ganz einfach über das Hauptmenü, sobald Du die ersten 15 Minuten des Hauptspiels abgeschlossen hast.

Forza Horizon 5: Hot Wheels ist im Forza Horizon 5 Premium Add-ons Bundle, der Premium Edition sowie im Erweiterungsbundle enthalten – und ist auch als Einzelkauf für 19,99 US-Dollar erhältlich.

Du bist bereits Mitglied des Xbox Game Pass oder Xbox Game Pass Ultimate? Dann ist das Forza Horizon 5 Premium Add-ons Bundle das beste Angebot, da es ein Upgrade auf die Premium Edition des Spiels beinhaltet und Dir den direkten Einstieg in Forza Horizon 5: Hot Wheels ermöglicht. Gleichzeitig erhältst Du alle Vorteile von VIP, Car Pass, dem Welcome Pack und die zukünftige zweite Erweiterung, sobald diese verfügbar ist. Das Premium Add-ons Bundle ist ab sofort und noch bis zum 24. Juni mit einem Rabatt von 20 Prozent im Microsoft Store erhältlich. Für alle, die Forza Horizon 5 noch nicht besitzen, sind alle Versionen des Spiels jetzt sowohl im Microsoft Store als auch auf Steam um 20 Prozent reduziert.