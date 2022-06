PM: Oxide Games kündigen das rundenbasierte Strategiespiel Ara: History Untold an  (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Rahmen des Xbox & Bethesda Games Showcase enthüllen die Xbox Game Studios und Oxide Games Ara: History Untold – ein historisches und rundenbasiertes Strategiespiel für Windows PC. Der Titel erscheint pünktlich zum Release im PC Game Pass.

In Ara: History Untold erbaust Du eine Nation, die Du durch die Wirren der Weltgeschichte hin zu unsterblichem Ruhm führst. Erforsche unbekannte Lande, entwickle eine einzigartige Kunst und Kultur, führe diplomatische Beziehungen und bestehe gegen gefährliche Rival*innen, die den Frieden Deiner Nation bedrohen.

Ara: History Untold profitiert von erfahrenen Entwickler*innen, die bereits an der Entwicklung einiger der erfolgreichsten Strategie-Titel aller Zeiten beteiligt waren. Zum Leben erweckt wird diese neue Welt von Oxides höchst eigener Nitrous Engine. So fühlt es sich besonders realistisch an, wenn der Spielstil und die Entscheidungen der Spieler*innen direkten Einfluss auf ihre Umwelt haben und das Leben ihres Volkes beeinflussen. Hast Du das Zeug dazu, eine Nation für die Ewigkeit zu schaffen?

Ara: History Untold ist auf die Hilfe der Community angewiesen, um die ehrgeizigen Ambitionen des Studios zum Leben zu erwecken. Aus diesem Grund wird der Titel Teil des Xbox Insider-Programms! Du willst mithelfen, Ara: History Untold zu einem fantastischen Spiel zu machen? Dann werde Teil des Insider-Programms und schließe Dich unserer fantastischen Insider-Community an. Registriere Dich noch heute für exklusive Updates, Feedback-Möglichkeiten sowie die Chance, den neuen Strategie-Titel als einer der ersten Personen überhaupt zu spielen.

Im Namen von Oxide Games und Xbox Game Studios: Danke für all Eure Unterstützung und den ansteckenden Enthusiasmus. Wir können es gar nicht abwarten, weitere Details zum Spiel schon bald mit Euch zu teilen. Um immer auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, werde jetzt Teil des Insider-Programms oder folge uns auf Twitter, Facebook und Instagram.