PM: Xbox & Bethesda Games Showcase: PC- und Mobile-Spiele von Riot Games bald im Game Pass   (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Riot Games und Xbox haben auf dem Xbox & Bethesda Game Showcase angekündigt, dass die bekanntesten Spiele von Riot Games im Winter Teil des Game Pass werden. Diese Partnerschaft vereint zwei der größten Gaming-Communities der Welt auf einer zentralen Plattform.

Zum ersten Mal in der Geschichte des Game Pass reicht diese Partnerschaft über Riots PC-Spiele hinaus und beinhaltet außerdem Titel, die auf mobilen Endgeräten spielbar sind. Folgende Inhalte stehen allen Game Pass-Mitgliedern bald zur Verfügung:

Im MOBA-Genre zählt League of Legends zu den meistgespielten Games weltweit. In League treten zwei Teams à fünf Champions gegeneinander an – mit dem Ziel, die Basis des feindlichen Teams in einer hitzigen, strategischen und intensiven Partie zu zerstören. Als Mitglied des Game Pass schaltest Du alle 160+ verfügbaren Champions frei und erhältst Zugriff auf neue Champions, sobald sie erscheinen.

League of Legends: Wild Rift wurde speziell für Mobilgeräte entwickelt und bietet Dir das klassische 5v5-MOBA-Gameplay von League mit angepasster Steuerung und optimiertem Design für Touchscreens. Als Mitglied des Game Pass schaltest Du alle 80+ verfügbaren Champions frei und erhältst Zugriff auf neue Champions, sobald sie erscheinen.

In diesem strategischen Kartenspiel hängt Dein Erfolg von Deinem Können ab – Glück allein reicht nicht. Kombiniere verschiedene bekannte Champions, Verbündete und Regionen von Runeterra, um einzigartige Kartensynergien zu nutzen und Deine*n Gegner*in zu besiegen. Mit dem Foundations Set erhältst Du als Game Pass-Mitglied in diesem Free-to-Play PVP-Spiel einen Startvorteil.

TFT ist ein strategischer Auto-Battler, in dem Du League Champions und -Items in unzähligen Kombinationen zusammenstellst. In den Partien gegen sieben weitere Spieler*innen erhältst Du als Game Pass-Mitglied eine Rotation ausgewählter Kleiner Legenden aus Tier Eins.

Valorant ist Riots taktischer 5v5-Shooter, der präzises Gunplay und einzigartige Fähigkeiten vereint. Miss Dich mit Deinem Team in umgewerteten und gewerteten Matches sowie in den Modi Deathmatch und Spike-Anstrum. Als Game Pass-Mitglied schaltest Du alle 18 Agent*innen frei und erhältst Zugriff auf neue Agent*innen, sobald sie erscheinen.

Spieler*innen erhalten außerdem Bonus-Erfahrung in ausgewählten Titeln.

Wir bei Riot Games haben Xbox stets für ihre Vision und Weiterentwicklung des Gaming geschätzt und freuen uns darauf, unsere Spiele über den Game Pass zum Xbox-Katalog hinzuzufügen. Wir heißen die Xbox-Community herzlich in Riots Ökosystem voller leidenschaftlicher Gamer*innen auf der ganzen Welt willkommen.

In den kommenden Monaten teilen wir mehr zu unserer Partnerschaft und darüber, wie Game Pass-Mitglieder die Inhalte erhalten.