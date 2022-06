PM: Erlebe in Forza Motorsport Racing-Action in einer neuen Dimension  (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Freue Dich auf die Immersion von Forza Motorsport, den neuesten Teil der authentischen Racing-Simulation von Turn 10. Der neue Titel schöpft das volle Potenzial der jüngsten Konsolengeneration voll aus und bietet realistische Racing-Action der Extraklasse.

Das Gameplay des brandneuen Trailers ist direkt von einer Xbox Series X-Konsole gecaptured und liefert Dir erste Ingame-Eindrücke von Forza Motorsport. Das Video zeigt Dir den atemberaubenden Detailgrad und die lebendige Schönheit von Maple Valley, eine der beliebtesten Strecken, die bereits seit 2005 fester Bestandteil der Motorsport-Serie ist.

Zusätzlich zum Maple Valley stellt der Trailer die Strecken Circuit de Spa-Francorchamps und Laguna Seca Raceway vor – zwei beliebte Kurse, die in Forza Motorsport zurückkehren. Außerdem enthüllen die Entwickler*innnen den Kyalami Grand Prix Circuit, eine südafrikanische Strecke, die in Forza Motorsport ihr Debüt feiert. Ebenfalls neu ist der Circuit Hakone in Japan, eine originelle Highspeed Grand Prix-Strecke, die besonders eindrucksvoll die technische Finesse und die atemberaubende Immersion von Forza Motorsport demonstriert.

Forza Motorsport wurde von Grund auf für die neuen Konsolen Xbox Series X|S entwickelt. Die Genauigkeit der überarbeiteten Physik, die Schönheit der Autos und Strecken, die neuen dynamischen Tageszeiten, fortschrittliche Fahrzeugschäden und Echtzeit-Raytracing auf der Strecke führen zu einem regelrechten Quantensprung in Sachen Immersion. Damit ist das brandneue Forza Motorsport das technisch fortschrittlichste Rennspiel, das bisher entwickelt wurde.

Grundlegend für Forza Motorsport ist das vollständig dynamische Tageszeiten-System, das mit wechselnden Wetterlagen jederzeit die Rennen beeinflusst und die Strecken in atemberaubendem Detailreichtum zum Leben erweckt. Änderungen der Tageszeit verändern die Umgebungstemperaturen und die Temperatur der Streckenoberfläche. Das wiederum hat Auswirkungen auf die die Bodenhaftung Deines Wagens – ähnlich wie Gummierung und allgemeine Wetterlage. Diese neuen Simulationsdetails verleihen dem Rennerlebnis noch mehr Tiefe, Dramatik und Dynamik.

Wir haben das eigentliche Fahrerlebnis komplett überarbeitet, um die Performance der neuen Xbox-Konsolengeneration voll auszunutzen. So verbessert sich die Genauigkeit der Physiksimulation sogar um das 48-fache.

Auf Grundlage Eures Feedbacks haben wir neue Funktionen wie Reifen- und Kraftstoffmanagement, verschiedene Reifenmischungen und einen neuen, detaillierten Fahrzeugbau eingeführt, um das ultimative Rennspiel zu schaffen. All diese Konfigurationsmöglichkeiten werden in der Boxengasse zum Leben erweckt, wo fortschrittliche Materialien und Shader in Verbindung mit Raytracing für die passende Optik sorgen. Entdecke noch nie dagewesene grafische Details in der goldenen Heatwrap, dem eloxierten Aluminium und Kohlefasern an deinem Wagen. Das Raytracing kommt besonders in den Motorräumen mit ihrer komplexen Lichtreflexion wunderbar zur Geltung.

In Forza Motorsport werden Fahrzeugschäden bis hin zu vereinzelten Kratzern auf der Karosserie nachgebildet. Erfreue Dich an realistischen neuen Simulationsdetails, die Fahrzeugschäden noch echter machen: Beobachte, wie der Lack an freiliegenden und erhöhten Kanten abblättert, wie die Räder abgeschliffen werden und wie sich Schmutz nach und nach ablagert. Fahrzeugschäden gehören zum Alltag des realen Rennsports und werden nun authentisch eingefangen.

Wir können es kaum erwarten, bald mehr Details über Forza Motorsport zu verraten! In der Zwischenzeit stimmst Du Dich diesen Donnerstag, den 16. Juni, auf unseren offiziellen Twitch– und YouTube-Kanälen auf das Forza Monthly ein. Dort wird der offizielle Trailer noch einmal im Detail unter die Lupe genommen.

Weitere Informationen zu Forza Motorsport findest Du hier im offiziellen Forza-Blog.