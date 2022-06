Stormgate: Neues RTS von ehemaligen Starcraft-Entwicklern angekündigt

PC

Die Frost Giant Studios haben mit einem Cinematic-Trailer ein neues Echtzeit-Strategie-Spiel namens Stormgate angekündigt. Das Entwickler-Team von den Frost Giant Studios besteht aus vielen ehemaligen Entwicklern von Blizzard, die Warcraft und Starcraft erstellt haben. Sie kündigen selbstbewusst an, dass sie mit Stormgate das nächste große Echtzeit-Strategie-Spiel im Sinne von Warcraft und Starcraft erstellen wollen. Das Spielprinzip soll auf klassiche RTS-Mechaniken beruhen, allerdings durch moderne Komfort- und Steuerungs-Funktionen zugänglicher als bekannte RTS-Titel sein.

Das Spiel ist einem Sci-Fi- und Fantasy-Setting angesiedelt, dass in einer postapokalyptischen Welt auf der Erde in einer mehreren hundert Jahren liegenden Zukunft spielt. Es soll mindestens zwei Partein bieten: die Menschen und Eternals, eine Alien-Fraktion, die die Erde beanspruchen für sich beansprucht. Die Eternals sollen für die fast vollständige Auslöschung der Menschen verantwortlich sein und können die Erde für vormals inaktive Portale, den Stormgates, betreten. Das Spiel soll Skirmisch sowie Co-Op-Partien bieten, die sowohl gegen die KI als auch in einem gewerteten System gegen andere Spieler gespielt werden können, letzteres auch im Rahmen von Esports-Events.

Das Spiel wird mit der Unreal Engine 5 erstellt und bekommt einen internen Editor, mit dem die Spieler Karten, Spielmodi und vieles mehr erstellen können sollen. Zur Zeit befindet sich der Titel in der Pre-Alpha-Phase. Einen Beta-Test soll es Mitte 2023 geben, zu dem sich interessierte Spieler schon jetzt registrieren können.

Stormgate wird als Free-to-Play-Titel für Windows auf Steam erscheinen.