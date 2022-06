Seht heute ab 19 Uhr den Xbox & Bethesda Showcase

Plus Twitter-Gewitter von Hagen

Teaser Ab 19 Uhr strahlt Microsoft den Xbox-Ankündigungsevent featuring Bethesda aus. Hagen begleitet die wohl spannendste Games-Präsentation im Juni für euch per Twitter-Live-Feed.

Seid hier ab 19 Uhr beim Xbox & Bethesda Showcase dabei und lasst euch mit uns überraschen. Auf Twitter wird Hagen die Präsentation live begleiten. Die wichtigen Ankündigungen werdet ihr natürlich später auch als News auf GamersGlobal finden. Den Youtube-Livestream findet ihr unten eingebunden, alternativ könnt ihr die Veranstaltung auf Twitch verfolgen.

Früher gehörte die Bethesda-Presseshow im Rahmen der E3 zu den großen Events neben den Auftritten von Playstation, Xbox, Ubisoft und Nintendo. Doch die Dinge sind ständig im Fluss. Es gibt in diesem Jahr keine E3, keine Juni-Präsentation von Ubisoft und auch Nintendo scheint momentan die Füße still zu halten. Vor allem aber gehört Bethesda inzwischen zu Xbox und ebenso wurde Bethesdas Ankündigungs-Event der Microsoft-Veranstaltung einverleibt.

Der Xbox & Bethesda Showcase wird der spannendste Event in diesem Juni werden. Ähnlich wie beim ersten gemeinsamen Showcase im letzten Jahr, dürften uns rund 90 Minuten an Neuigkeiten und Eindrücken ins Haus stehen – am Dienstag, den 14.6., folgt dann ein Extended Cut.

Es gibt große Hoffnungen, endlich Spielszenen von Starfield zu Gesicht bekommen. Da Senua's Saga - Hellblade 2 für dieses Jahr angekündigt ist, sollte auch Ninja Theory langsam ein Release-Datum herausrücken. Gears 5 ist scheint lange genug her, um einen Nachfolger vorzustellen und auch um das RPG Avowed von Obsidian war es seit der Ankündigung sehr still.