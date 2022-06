Sonntagsfrage: Freut ihr euch auf The Last of Us - Part 1?

Zu früh?

PC PS5

Teaser Naughty Dog hat offiziell das Remake von The Last of Us angekündigt. Freut ihr euch oder habt ihr keinen Remake-Bedarf bei dem vergleichsweise jungen Titel?

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Branchen-Insider haben es schon länger vorhergesagt, nun wurde es offiziell gemacht: The Last of Us - Part 1 wird ein Remake von The Last of Us, für das Umgebung und Charaktere neu modeliert wurden. Dazu wurden laut Serienschöpfer Neill Druckmann bei den neu erstellten Cutscenes die Motion-Capture-Aufnahmen von Troy Baker (Joel) und Ashley Johnson (Ellie) erneut vom Team herangezogen und die überarbeiteten Animationen sollen das Schauspiel der beiden nun noch deutlicher einfangen. Naughty Dog verspricht weiterhin Verbesserungen bei Gameplay und Steuerung sowie mehr Zugänglichkeitsoptionen – vermutlich analog zum dahingehend mehr als vorbildlichen The Last of Us - Part 2 (im Test, Note 9.5). Neben 4K-Auflösung bei 60 fps werden auch die Features des Dualsense-Controllers und Tempest 3D-Audio unterstützt. Der Multiplayer-Aspekt wird dagegen nicht enthalten sein, stattdessen wird es ein eigenständiges Multiplayer-Spiel im Universum von The Last of Us geben.

Die Neuauflage erscheint noch ein Stückchen vor dem zehnten Geburstag des PS3-Originals, das im Jahr nach dem Launch schon mit einer Remastered-Fassung für PS4 bedacht wurde. Eine Besonderheit des Remakes ist aber, dass es The Last of Us nun auch auf eine neue Plattform bringt: den PC. Wobei es durchaus auch vorher möglich war, die PS3-Version via Stream mit einem Abo von PSNow (das diesen Monat in PSPlus aufgeht) am Rechner zu spielen – wobei das Bewegungssteuerungs-Feature, die flackernde Taschenlampe durch Schütteln zu reparieren, Probleme bereiten konnte.

Wie sieht es bei euch aus, freut ihr euch auf The Last of Us - Part 1? Stimmt in der Umfrage unten ab und verratet uns gerne eure weiteren Gedanken in den Kommentaren!

Ihr könnt eure Stimme bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Ihr könnt auch Vorschläge in die Kommentare posten, wobei sich die Auffindbarkeit enorm verbessert, wenn das Wort "Vorschlag" auch im Kommentar vorkommt.