PM: Ein Blick auf das Endgame von OUTRIDERS WORLDSLAYER! (Square Enix)

Nur noch ein paar kurze Wochen, dann kommt OUTRIDERS WORLDSLAYER!

Am 30. Juni 2022 wird die ultimative Form von OUTRIDERS ihre Aufwartung machen, und sie bringt eine wahrlich erstaunliche Menge an Inhalten mit. Wir sprechen hier über eine komplett neue Kampagne, tonnenweise neue Ausrüstung, zusätzliche Schwierigkeitsstufen, mehr Möglichkeiten zur Individualisierung von Builds und - was vielleicht am aufregendsten ist - ein brandneues Endgame!

Wir haben euch kürzlich ein Preview der Erweiterung an sich präsentiert (Hier lesen!), aber heute wollen wir uns ausschließlich auf die fesselnde neue Endgame-Erfahrung konzentrieren: die Prüfung von Tarya Gratar!

Die Prüfung von Tarya Gratar steht im Mittelpunkt der OUTRIDERS WORLDSLAYER-Spielerfahrung. Es handelt sich um eine Herausforderung, die dazu geschaffen wurde, eure Fähigkeiten als Outrider wie nie zuvor auf die Probe zu stellen.

Der jüngste OUTRIDERS Broadcast beschäftigt sich eingehend mit dem Thema - hier ist er:

Alternativ könnt ihr gern weiterlesen und wir erzählen euch alles, was ihr wissen müsst!

Eure erste Frage dürfte wohl lauten: „Was ist Tarya Gratar überhaupt?“

Es ist das Gebiet, in dem die Endgame-Inhalte von OUTRIDERS WORLDSLAYER zuhause sind. Aus Angst vor Spoilern werden wir unsere Nase nicht zu tief in die Hintergrundgeschichte dieses Schauplatzes stecken - schließlich spielt sie eine gewaltige Rolle in der Story von WORLDSLAYER. Allerdings könnt ihr nach einem Blick auf die Trailer und Screenshots wahrscheinlich erraten, dass dieser Ort ganz wesentlich mit der Geschichte der Ureinwohner von Enoch verbunden ist: den Pax.

Ihr stoßt in der Story kurz auf diesen Ort, aber sobald ihr die Kampagne abgeschlossen habt, könnt ihr zur Prüfung von Tarya Gratar zurückkehren - und dabei handelt es sich um ein ausuferndes Endgame, das euch, eure Builds und eure Taktiken ultimativ auf die Probe stellen wird. Das hier ist OUTRIDERS in seiner reinsten Form - wuchtig, aufregend und oh so brutal. Und am wichtigsten: Es ist ein wirklich großer Spaß!

Das Endgame findet in einer weitläufigen, umfassend erkundbaren Zone mit eigenem Tag-Nacht-Zyklus statt. Dieser gefährliche Ort konfrontiert euch mit zahllosen Kampfherausforderungen und sogar exklusiven Gegnern - mehr zu diesen in einem Augenblick.

Die Prüfung von Tarya Gratar ist ein Spießrutenlauf, dessen Ziel es ist, in das Herz dieses wunderschönen und geheimnisvollen Gebiets vorzudringen, indem ihr unerbittliche Gegnerhorden besiegt und wertvolle Beute macht.

Jedes Mal, wenn ihr die Prüfung abschließt oder verlasst (oder zu häufig ins Gras beißt), wird sie zurückgesetzt und ihr beginnt wieder am Anfang. Allerdings werdet ihr bei jedem Neustart nur noch mächtiger sein - und eine besser Chance haben, sie zu überstehen.

Hier ist eine Erklärung, wie das Ganze funktioniert:

Alles beginnt im Basislager. Hier erhaltet ihr Zugang zum Prüfungsgebiet und es besitzt alle Einrichtungen, dank denen ihr euch auf den Spießrutenlauf vorbereiten könnt - Dinge wie Verkäufer, Herstellungsstationen, Schnellreise, Charakter-Individualisierung, Lagerkiste, Matchmaking.

Ihr habt von hier aus sogar direkten Zugriff auf die originalen OUTRIDERS-Endgame-Expeditionen, die alle in OUTRIDERS WORLDSLAYER vorhanden und komplett spielbar sind.

Wenn es an der Zeit ist, einen Versuch zu starten, dann öffnet ihr die Tore und werft euch in die Prüfung von Tarya Gratar.

Während ihr euch durch das Dungeon kämpft, werdet ihr auf viele unterschiedliche Gebiete stoßen, zum Beispiel:

Diese Gebiete geben die Möglichkeit, abseits des Hauptpfades auf Erkundungstour zu gehen.

Zumeist führen sie zu Schatzhöhlen, die unglaubliche Belohnungen bergen können - wenn ihr mutig genug seid, sie euch zu holen.

Schatzhöhlen sind optionale Gebiete von Tarya Gratar, die mit Gegnern und Beute angefüllt sind.

So eine Höhle zu betreten, kann riskant sein - die mächtigen Gegner dort können eurer Prüfung mitunter ein vorzeitiges Ende bereiten. Wert ist der Versuch dennoch, denn hier könntet ihr einige der besten Ausrüstungsteile finden, die das Spiel zu bieten hat.

Schatzhöhlen erweitern das bereits exzellente Loot-Game von OUTRIDERS um etwas Neues: gezieltes Farmen nach Apokalypsengegenständen!

Apokalypsengegenstände sind ziemlich mächtig, denn sie besitzen einen dritten Mod-Slot! Rüstung und Waffen mit Mods auszustatten, kann euch alles Mögliche bescheren - von mächtigen Buffs bis zu komplett neuen Fähigkeiten. Einen Extra-Slot zur Verfügung zu haben, lässt euch also unfassbar mächtige Builds erstellen.

Jede Schatzhöhle ist einer bestimmten Sorte von Ausrüstung gewidmet - die eine konzentriert sich vielleicht auf Helme, während die andere nur Körperrüstung für euch bereithält. Und das bedeutet, dass ihr euch auf das Farmen von Teilen konzentrieren könnt, die ihr wirklich bracht, anstatt euch auf zufällige Drops zu verlassen.

Erwartet auch nicht, dass die Schatzhöhlen immer gleich aussehen - jede einzelne fordert euch auf eine andere Weise heraus, Gegnertypen können sich zwischen Prüfungen ändern. Manche halten sogar furchterregende Bosse für euch bereit. Wir haben doch gesagt, dass hier hohes Risiko im Spiel ist!

Sobald ihr eine Schatzhöhle abgeschlossen habt, könnt ihr per Schnellreise zu eurer letzten Kreuzung zurückkehren und eure Reise durch die Prüfung fortsetzen.

Diese Arenen sind obligatorisch auf eurem Weg durch das Dungeon.

Die Bosskämpfe in OUTRIDERS WORLDSLAYER sind rasant, hektisch und befriedigend - sie prüfen alles ab, was ihr im Spiel gelernt habt. Es gibt sie in allen Formen und Dimensionen - von schnell und geschmeidig bis zu himmelhohen Titanen, und ihr müsst clever kämpfen, um zu überleben.

Wenn ihr es schafft, einen Boss zu besiegen, dann könnt ihr noch tiefer nach Tarya Gratar vordringen, wo euch noch mehr Herausforderungen erwarten!

Wir sprachen vorher ja schon von neuen Gegnern, und einen besonders fiesen wollen wir hier mal vorstellen: die Schattenbestien!

Diese blutrünstigen Raubtiere gibt es nur in der Prüfung von Tarya Gratar... und ihr werdet dankbar dafür sein, dass ihr in der Hauptgeschichte nie mit ihnen zu tun haben musstet.

Bei diesen Kreaturen handelt es sich im Endeffekt um die Assassinen der Monsterwelt, und sie besitzen die Fähigkeit, sich selbst in Bewegung unsichtbar zu machen. Wenn eine Schattenbestie Jagd auf euch macht, müsst ihr eure Umgebung genau beobachten, um Störungen wahrzunehmen und ihr damit auf die Spur zu kommen. Oder ihr nutzt einen Flächenangriff, durch den ihre Position aufgedeckt wird.

Ihr werdet es definitiv vermeiden wollen, dass sie euch zu nahe kommt, denn eine ihrer Spezialfähigkeiten ist, dass sie "Stille" auf euren Outrider wirken kann. Und dadurch werden für eine bestimmte Zeit alle eure Kräfte blockiert - in einer harten Schlacht ist das nicht unbedingt wünschenswert.

Schattenbestien begleiten häufig Schattenfürsten, die diese wilden, unsichtbaren Monster gezähmt haben und sie zum Aufspüren von Gegnern verwenden. Wenn ihr also eine seht, dann macht euch bereit für eine heftige, herausfordernde Begegnung.

Wir könnten noch so viel mehr über das Endgame von OUTRIDERS WORLDSLAYER erzählen - aber warum sollten wir euch die Überraschung verderben? Wir lassen euch lieber selbst entdecken, welchen Umfang und Wiederspielwert dieser Modus besitzt.

OUTRIDERS WORLDSLAYER erscheint am 30. Juni 2022 für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam, Epic Games Store und Stadia.

Neue Spieler können OUTRIDERS WORLDSLAYER physisch oder digital kaufen, wobei sie das komplette originale Spiel sowie die neuen WORLDSLAYER-Inhalte in einem Paket bekommen.

Bestehende OUTRIDERS-Spieler sollten sich das OUTRIDERS WORLDSLAYER UPGRADE holen, das ihr Spiel um all diese großartigen neuen Inhalte erweitert.

Wir hoffen, dass ihr euch so sehr auf OUTRIDERS WORLDSLAYER freut wie wir!

Wenn ihr in Richtung Veröffentlichung des Spiels keine Infos verpassen wollt, dann folgt auf jeden Fall dem Team auf Social Media. Hier bekommt ihr nicht nur einen näheren Blick auf die vielen Aspekte des Spiels (einschließlich mancher neuer Ausrüstung), es findet dort auch ein Community-Wettbewerb mit einem großartigen maßgeschneiderten Controller als Gewinn statt.

