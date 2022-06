PM: Marvel’s Midnight Suns eröffnet neue Perspektiven auf legendäre Helden (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nach dem Start von Marvel’s Midnight Suns am 7. Oktober können Spieler aus aller Welt mit den Midnight Suns in die dunklere, übernatürliche Seite des Marvel-Universums eintauchen. Als letzte Verteidigungslinie der Erde muss sich dieses Team legendärer Marvel-Helden zusammenschließen, um Lilith, Mutter der Dämonen, daran zu hindern, den Gott Chthon wiederauferstehen zu lassen.

Um sich auf den bevorstehenden Kampf vorzubereiten, durfte das Team von Firaxis sich nicht nur darauf freuen, neue Anzüge für die legendären Helden zu entwerfen, sondern ihnen auch einen unverkennbaren, übernatürlichen Midnight Suns-Look zu verleihen.

Wir wollten diesen neuen Anzügen natürlich ein einzigartiges Aussehen geben. Aber es war uns wichtig, bestimmte Merkmale beizubehalten, damit die Helden auch bei intensiven Kampfsequenzen leicht erkennbar sein würden. Unsere frühen Designs für die Midnight Suns-Kampfanzüge hatten einen mittelalterlichen Look, etwas wie die Ritter der Tafelrunde. Letztendlich haben wir uns für eine elegantere Kombination aus Alt und Neu entschieden, die das Zusammenspiel der Stark-Technologien und der Magie von Doctor Strange widerspiegelt.

Die Glyphen von Doctor Strange zieren die goldfiligranen Rüstungsteile, die schwarze ballistische Kunststoffteile von Stark ergänzen. Noch dazu glühen die neuen Anzüge mit magischem Höllenfeuer. Unser Ziel war es, sie so aussehen zu lassen, als würden sie übernatürliche Kräfte ausstrahlen – eine moderne Variante der traditionellen Superheldenanzüge.

Im Folgenden findet ihr Beispiele für unsere Arbeit an der Entwicklung von Anzügen für einige Mitglieder der Midnight Suns. Möglicherweise findet ihr hier auch schon einige Hinweise auf die Fähigkeiten, welche die neuen Anzüge mit den Mächten von Stark und Strange im Spiel freischalten.

Die großen roten und blauen Farbflächen auf dem Anzug sorgen dafür, dass Spider-Man sofort erkennbar ist. Auch am Design der Spinnweben haben wir lange gefeilt. Form, Design und Rhythmus mussten genau stimmen. Dies gilt auch für die Animationen, die einen ausgeprägten akrobatischen Stil haben und viele extreme Posen präsentieren.

Um das Design an die Ästhetik von Marvel’s Midnight Suns anzupassen, haben wir die Brust, den Rücken und die Arme der Spider-Man-Anzüge mit scharfen, dolchartigen Designs versehen und ähnliche Formen auch bei der Gestaltung des Spinnensymbols verwendet. Selbst in seinem schwarz-goldenen Kampfanzug ist Spider-Man unverkennbar, wenn er seine spezielle Fähigkeit in Midnight Suns verwendet – er verpasst sich selbst einen Buff, während er in der Luft ikonische Posen vor den Flammen der Hölle einnimmt.

Für Magiks Anzug im Punk-Stil haben wir uns von Comics wie der Serie Ghost Rider & Blaze: Spirits of Vengeance aus dem Jahr 1992 inspirieren lassen. Magik erscheint zwar nicht in diesen Comics, aber mit ihrer übernatürlichen Fähigkeit, durch Raum und Zeit zu teleportieren, hätte sie sich perfekt eingefügt. Um ihren Look mit dem Aussehen des ursprünglichen Teams in diesen Comics in Einklang zu bringen, haben wir ihren Anzug aus New Mutants mit einer schwarzen Lederweste, einem Gürtel und einem Armband ergänzt.

Magiks schwarz-goldener Kampfanzug in Midnight Suns greift auf die magische Eldritch-Rüstung zurück, die sie in The New Mutants und anderen Comics trägt. Darin sieht sie aus wie eine mittelalterliche Fantasy-Heldin, was ideal zu ihrer Waffe der Wahl, dem Soulsword, passt. Wenn sie diesen Anzug trägt, kann sie ihre Darkchylde-Fähigkeit verwenden, mit der sie alle Feinde verhöhnt und vorübergehend unverwundbar wird.

Wir haben uns entschieden, den Anzug von Wolverine an sein Outfit aus braunem und beigem Leder aus den 1990ern anzulehnen, da dieses selten in Spielen zu sehen ist. Die wichtigsten Aspekte des Designs waren die Form der legendären Krallen und der Helmflügel, die ihn zusammen mit seinem wuchtigen Körpertyp vom Rest der Midnight Suns abheben.

Für den Kampfanzug von Wolverine in Midnight Suns haben wir den Schulterpolstern, Unterarmen und Stiefeln markante Formen hinzugefügt, die aus der Silhouette herausragen. Überdies haben wir die Helmflügel verlängert und spitze Formen zu den Trennlinien auf der Brust hinzugefügt. Der daraus resultierende Look ist furchteinflößend und passt perfekt zur Fähigkeit, die Wolverine in diesem Anzug erlangt: Seine wilde Natur tritt in den Vordergrund, Flammen umhüllen seine Krallen und er attackiert mehrere Feinde in rasenden Wutangriffen.

Bei der Gestaltung des Looks von Ghost Rider in Marvel’s Midnight Suns wurden wir von der bereits erwähnten Comicreihe Spirits of Vengeance sowie seinem Aussehen in der Serie All-New Ghost Rider mit Robbie Reyes aus dem Jahr 2014 inspiriert. Sein Kopf verwandelt sich in einen metallenen Schädel, welcher der Silhouette seines legendären Fahrzeugs nachempfunden ist, während sein Anzug an die Kleidung von Rennfahrern erinnert.

Mit einem besonders hervorgehobenen Ghost Rider-Symbol und einer unkonventionell geformten goldenen Rüstung lässt Robbies Kampfanzug in Midnight Suns ihn noch mehr wie einen dämonischen Spirit of Vengeance aussehen. Außerdem schaltet der Anzug seine furchteinflößende Fähigkeit “Penance Stare” frei, die es ihm ermöglicht, Besitz vom Geist eines Gegners zu ergreifen, bevor er ihn mit Höllenfeuer angreift.

Ob ihr es glaubt oder nicht, eine unserer Hauptinspirationen für den Iron Man-Anzug von Tony Stark war ein legendärer italienischer Sportwagen aus den 1980ern. Angesichts Starks überheblicher Persönlichkeit und seiner Vorliebe für teure Automobile ist dies aber tatsächlich nicht annähernd so verrückt, wie es klingt. Die daraus resultierenden scharfen Kanten und Spitzen sowie die großen Belüftungsöffnungen verleihen unserem Iron Man-Anzug einen unverwechselbaren Look, machen ihn aber nicht weniger erkennbar.

Der Kampfanzug von Tony Stark in Midnight Suns hingegen ist mit übergroßen Designmerkmalen ausgestattet, um seine Fähigkeiten hervorzuheben. Wir haben die Rüstungssilhouette massiver gestaltet, indem wir die Unterarme, Hüften und Beine verbreitert haben. Aus seinem Arc-Reaktor können Flammen strömen, die sich in eine massive Säule aus Höllenfeuer verwandeln, wenn er die Midnight Suns-Fähigkeit des Anzugs nutzt, um mehrere Gegner mit einem mächtigen Strahl anzugreifen.

Hoffentlich habt ihr euch gefreut, einige der neuen Designs für Heldenanzüge in Marvel’s Midnight Suns zu entdecken. Genauso wie wir es genossen haben, an ihnen zu arbeiten. Weitere Details zu den Figuren in Midnight Suns werden wir in den kommenden Wochen auf der offiziellen Website von Marvel’s Midnight Suns veröffentlichen. Und wir können es kaum erwarten, euch am 7. Oktober gegen Lilith antreten zu lassen, wenn das Spiel sowohl für PlayStation 4 als auch für PlayStation 5 auf den Markt kommt!