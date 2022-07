Marvel's Midnight Suns: Gameplay-Trailer zeigt Spider-Man in Aktion

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

In einem neuen Gameplay-Trailer zu Firaxis' Taktik-Deckbuilder Marvel's Midnight Suns (in der Preview) seht ihr, wie euch Spider-Man mit seinem Kräften zum Sieg führen soll. Der agile Netwerfer kann sich besonders gut die Umgebung zunutze machen oder gleich eine ganze Gruppe Feinde vertrimmen. In einem weiteren kürzlich veröffentlichten Video gibt es einen zehnminütigen Rückblick auf die Geschichte der Comic-Figur zu sehen.

Midnight Suns erscheint am 7. Oktober 2022 für PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One und Xbox Series S|X.