One Piece Odyssey: Neuer Trailer zeigt winzige Gameplay-Szenen

PC Xbox X PS4 PS5

Seit über 25 Jahren ist die Strohhut-Piratenbande mittlerweile auf der Jagd nach dem legendären Piratenschatz One Piece. Mit One Piece Odyssey befindet sich aktuell ein Rollenspiel bei ILCA in der Mache, das euch die Reise von Ruffy, Zorror, Lyssop und dem Rest der Crew mit möglichst vielen Freiheiten nacherleben lassen will. Allerdings spielt ihr nicht den Manga oder Anime nach, die Story für Odyssey wurde vom Serienschöpfer Eiichiro Oda selbst geschrieben.

Im Zuge des Summer Game Fest hat Bandai Namco nun einen neuen Trailer veröffentlicht, der kleinere Einblicke auf das Gameplay des Piraten-Abenteuers bietet. So könnt ihr etwas Erkundung sehen und auch winzige Ausschnitte aus Kämpfen sind zu sehen. Der Fokus liegt aber klar auf Story-Cutscenes. Ansehen könnt ihr euch das Video unter dieser News.