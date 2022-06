PM: NACON Connect findet am 7. Juli 2022 statt (Bigben Interactive)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

NACON kündigt heute die jährliche Online-Konferenz NACON CONNECT an, die am 07. Juli 2022 stattfinden wird. In diesem Jahr erfindet sich die NACON CONNECT in ihrem Format neu und wird noch mehr Inhalte für Gamer bieten.

Es werden zwei Pre-Show- und Post-Show-Sessions hinzugefügt, die von bekannten Creatorn moderiert werden. Die Konferenz wird die Gelegenheit bieten, mehrere große Projekte anzukündigen, neue Trailer und exklusives Gameplay zu zeigen und neues Zubehör vorzustellen, das Gamer begeistern wird.

Die NACON CONNECT 2022 startet am 7. Juli um 19.00 Uhr und wird auf NACONs offiziellem Twitch– und YouTube-Kanal live übertragen. Um die Ankündigungen zu verfolgen und live Feedback zu geben, kann der Hashtag #NACONCONNECT auf allen Social-Media-Kanälen verwendet werden.

Weitere Infos werden bald bekannt gegeben.