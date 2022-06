Cult of the Lamb: Knuffig-kultistisches Roguelike kommt am 11.8.2022

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Devolver Digital kündigte im Zuge des gestrigen Mix aus Trailer-Show und Branchen-Satire an, dass Cult of the Lamb am 11. August 2022 für Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series S|X erscheint. Im Indie-Titel von Massive Monster spielt ihr ein Lamm, dass von einer ominösen Präsenz gerettet wird und sich darauf verpflichtet, einen Kult aufzubauen, der die dunkle Gestalt anbetet.

Dafür rettet ihr knuffige Tierwesen in Rogue-like Abschnitten, in denen ihr mutierte Monster (und später Anhänger anderer Kulte) vertrimmt. Mit erbeuteten Ressourcen baut ihr eure Basis aus und sorgt dafür, dass eure Herde an Anhängern sich nützlich macht, zum Beispiel in okkulten Ritualen.