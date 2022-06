PM: Pride Month 2022 - Wir stellen vor: Luxe, Korra und Miguel! (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Happy Pride Month!

Als Unternehmen fühlt sich Square Enix der Förderung einer unterstützenden, inklusiven Kultur verpflichtet - und zwar sowohl innerhalb unserer Community wie in der Industrie selbst. Im Lauf des Juni werden wir eine Reihe von Initiativen ankündigen, die unsere LGBTQ+-Mitarbeiter und -Fans gleichermaßen feiern und fördern.

Letzte Woche haben wir ein neues Set an Shirts und Hoodies angekündigt, das unser Pride-Maskottchen Mina präsentiert. 100 Prozent der Gewinne aus dem Verkauf dieser Kleidungsstücke gehen an die Wohltätigkeitsorganisationen GLAAD und Stonewall, um deren großartige Arbeit beim Schutz von LGBTQ+-Rechten in aller Welt zu unterstützen.

Werft doch mal einen Blick auf die Klamotten, wenn ihr das noch nicht getan habt - sie bieten eine tolle Möglichkeit, Pride zu zelebrieren, die LGBTQ+-Community zu unterstützen... und dabei verdammt gut auszusehen!

Wir wollen auch die wunderbaren LGBTQ+-Menschen feiern, die in diesem Unternehmen arbeiten, und diese Plattform nutzen, damit sie ihre persönlichen Botschaften teilen - rund um Pride, Inklusivität und ... nun, einfach generell ziemlich wunderbar zu sein.

In diesem Sinne - wir stellen vor: Luxe, Korra und Miguel!

allo Luxe - bitte stelle dich doch mal der Square Enix-Community vor!

allo! Ich bin Luxe! Ich identifiziere mich als Gay/Queer/Bi.

Ich bin mit einer Vielfalt von Spielen aufgewachsen und habe in meiner Freizeit immer viel gespielt. Der Gedanke daran, in der Spieleindustrie zu arbeiten, erschien mir wie ein Traum - Spielen war schließlich nur ein Hobby.

Videospiele fühlten sich sehr an, als wären sie primär auf Männer ausgerichtet, weshalb es einen Großteil meines Lebens wie ein unerreichbares Ziel erschien, in diesem Bereich arbeiten zu können. Erst in meinem letzten Jahr am College, nach der Arbeit im Playtesting für Activision, realisierte ich, dass ich eine Karriere im Spielebereich verfolgen könnte.

Meinen Einstieg in die Spieleindustrie hatte ich als freie Qualitätssicherungstesterin (QA) bei Idea Factory International, ein Jahr arbeitete ich da an zahlreichen Titeln. Anschließend arbeitete ich vier Jahre in der Marktforschung im Unterhaltungsbereich.

Jetzt, als eine queere asiatisch-amerikanische Frau, bin ich auf bescheidene Weise stolz darauf, meinen Kindheitstraum, für ein AAA-Spieleunternehmen zu arbeiten, verwirklicht zu haben!

Warum, denkst du, ist der Pride Month wichtig?

Der Pride Month gibt uns - als Community und Einzelpersonen - die Möglichkeit, sichtbar zu sein und repräsentiert zu werden. Ob nun Filme in den Vordergrund gerückt werden, die eine LGBTQ+-Riege haben, ob Workshops abgehalten werden, draußen eine Queer-Flagge weht oder man einen Pin trägt.

Pride Month verschafft eine Möglichkeit, sich bestätigt zu fühlen - dass wir authentisch existieren und als Ergebnis davon geliebt werden. Ich denke, dass es unglaublich wichtig für Queer-Menschen ist, zu sehen, wie andere Leute den Pride Month feiern und akzeptieren, denn das erinnert uns daran, dass wir auf das stolz sein sollten, was wir sind.

Wie hilfst du jemandem, seinen Stolz zu finden?

Es ist hilfreich, offene und ehrliche Gespräche über unsere eigenen Erfahrungen mit dem Schwulsein zu führen.

Der Umgang mit der eigenen geschlechtlichen und sexuellen Identität hat viele Facetten und unsere Erfahrungen werden sich immer von denen unserer heterosexuellen Fürsprecher unterscheiden. Wenn wir also von den Erfahrungen anderer queerer Menschen hören, können wir uns selbst bestärken, stolz sein und Solidarität zeigen.

Zugleich ist da eine andere Art von Liebe, Akzeptanz und Mitgefühl, die von ausgewiesenen queeren Räumen ausgeht, die uns mit sanften Bestätigungen anerkennen und unterstützen.

Zudem ist eine unterstützende Community, sei es Familie, queere Freunde, Fürsprecher oder eine Kombination von allem, unglaublich hilfreich, einen angenehmen und sicheren Raum zu schaffen, in dem man erkunden kann, was es bedeutet, queer zu sein, und warum man stolz darauf sein kann.

Darüber hinaus hilft der Zugang zu verschiedenen Medien, die realistische und nachvollziehbare queere Erfahrungen wiedergeben, eine wichtige Perspektive darauf zu haben, wie ein queerer Mensch aussehen, leben und lieben kann - das wird häufig unterschätzt. Repräsentation macht so einen großen Unterschied aus bei der Art, wie wir mit uns selbst und anderen umgehen.

Hast du eine Botschaft, die die Leute hören sollen?

Sich als queer zu identifizieren und die eigene sexuelle Identität herauszufinden, kann ein Leben lang dauern. Die Erfahrungen mit der eigenen sexuellen Identität sind nicht immer gleich, und es ist wichtig für Fürsprecher, gegenüber ihren queeren Mitmenschen einfühlsam zu sein.

Ebenso wichtig ist, dass queere Leute weiter über ihren Weg der sexuellen Identität Gespräche führen, und dass sie stolz auf die sind, die sie sind!

Happy Pride Month!

Hi Korra - wie hast du zu Square Enix gefunden?

Ich wollte immer Teil der Gaming-Community sein, wusste aber nie, wie ich das anstellen sollte. Eine Freundin sagte mir, wo ich mich für einen Job bei Square Enix bewerben könnte - ich ergriff die Gelegenheit und nutzte sie!

Jetzt bin ich gut etabliert und habe viele Freunde in diesem und anderen Unternehmen.

Warum, denkst du, ist der Pride Month wichtig?

Pride Month bedeutet, dass Leute, die LGBT+ sind, hervortreten und zeigen, wie stolz sie auf ihrer Einzigartigkeit sind.

Das ist es, was die Community wunderschön macht. Jeder unterstützt jeden, und all die lächelnden Gesichter.

Was sollten die Leute deiner Meinung nach über die LGBTQ+-Community wissen?

Ich glaube, dass jeder wissen muss, dass die LGBT+-Community inklusiv und nicht exklusiv ist. Egal, wer du bist oder wie du aussiehst - man akzeptiert dich. Du kannst ganz und gar du selbst sein, du kannst glücklich sein und andere wie dich finden.

Die Community dreht sich um das Miteinander und das gemeinsame Überstehen der Stürme des Lebens.

Gibt es jemanden in der LGBTQ+-Community, der dich inspiriert?

Ich will nicht abgedroschen klingen, aber ich werde von allen inspiriert, mit denen ich in der Community in Kontakt komme.

Wie können Fürsprecher am Pride Month teilnehmen und ihn unterstützen?

Fürsprecher können mitmachen, indem sie einfach ihre LGBT+-Freunde unterstützen, oder auf ein Event gehen und die Community unterstützen.

Teil der Festivitäten zu sein führt dazu, dass sich Leute, die LGBT+ sind, noch mehr akzeptiert fühlen, und es macht ihre Unterschiede und den Graben zwischen der Community und der Welt als Ganzes ein bisschen kleiner.

Man muss nichts Großes tun - unterstützt einfach die Community und seid Freunde.

Welche Organisation sollten die Leute deiner Meinung nach unterstützen?

Der beste Ort für Unterstützung ist deine eigene Gemeinde. Sucht nach einem LGBT+-Zentrum oder einem lokalen Unternehmen, das LGBT+-freundlich ist, und unterstützt sie. Es muss dabei nicht um Geld gehen, ihr könntet einfach ein Geschäft bevorzugen, wenn ihr shoppen geht, oder ihr meldet euch als Freiwillige bei einem LGBT+-Zentrum, wenn dort ein paar Hände gebraucht werden.

Die Community lädt jede und jeden herzlich ein, zu kommen und zu helfen. Letztlich fühlst du dich dann gut und du hilfst, dass sich die anderen gut fühlen.

allo Miguel. Wie hast du in der Spieleindustrie angefangen?

Ich hab schon NES-Spiele gezockt, noch bevor ich gelernt hatte, meine Schuhe zu binden. Seither habe ich nonstop gespielt und eine Karriere in der Spieleindustrie verfolgt, um meine Leidenschaft für dieses Medium mit anderen zu teilen.

Erst als ich damals auf dem College Sims 2 spielte, realisierte ich, wie wirkungsvoll es für einen Spieler sein kann, eine queere Repräsentation in Videospielen zu haben.

Mein Ziel ist die Arbeit an zukünftigen Leidenschafts-Projekten und das mögliche Demonstrieren von mehr LGBTQ+-Diversität in der Industrie. Ich hoffe, dass ich irgendwann einmal ähnlich bestätigende Erfahrungen für andere in unserer Community erschaffen kann, die sich immer noch auf dieser Plattform unterrepräsentiert fühlen.

Warum, denkst du, ist der Pride Month wichtig?

Für mich ist am Pride Month wichtig, all die Individuen herauszustellen und zu feiern, die Teil der LGBTQ+-Community sind.

Das ist eine Chance, wirklich zusammenzukommen und unsere Identitäten und gelebten Erfahrungen als queere Menschen offen einzugestehen - ungeniert stolz auf unseren eigenen Wert und unsere Sexualität zu sein, und dabei andere Mitglieder unserer Community aufzubauen.

Gibt es jemanden in der LGBTQ+-Community, der dich inspiriert?

Ich würde sagen, es sind die Leute, die unermüdlich daran arbeiten, queere Diversität in den Massenmedien zu unterstreichen.

Dazu gehören Autor:innen, Produzent:innen, Dragqueens, Aktivist:innen und jeder, der seine Stimme oder Plattform nutzt, um LGBTQ+-Erfahrungen ins Rampenlicht zu rücken. Repräsentation ist wirklich wichtig, und diese Art von Aktivismus trägt einen großen Teil zur Normalisierung unserer Existenz als Menschen bei, die Teil dieser Community sind.

Vielen Dank an Luxe, Korra und Miguel für diese Einblicke!

Die Pride-Feierlichkeiten gehen im ganzen Juni weiter, also folgt Square Enix auf den sozialen Medien, um mehr davon mitzubekommen!