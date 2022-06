The Plucky Squire: Mischung aus 2D- und 3D-Platformer angekündigt

PC Switch Xbox X PS5

In der nächtlichen Präsentation des Publishers Devolver Digital wurde das erste Projekt des neuen Studios All Possible Futures vorgestellt. Im Action-Abenteuer The Plucky Squire steuert ihr den Märchenbuchhelden Jot, der gemeinsam mit seinen Freunden eine dreidimensionale Welt außerhalb der Seiten ihres Buches entdeckt.

Wie im unten eingebundenen Trailer deutlich wird, befindet ihr euch im Kinderzimmer von Sam, dem das besagte Märchenbuch gehört, und wechselt bei eurem Abenteuer immer mal wieder von der zweiten in die dritte Dimension und umgekehrt. Dabei stehen euch bei passenden Gelegenheiten neben eurem Schwert offenbar auch nützliche Gegenstände wie ein Lasergewehr oder ein Jetpack zur Verfügung.

Das verantwortliche Studio wurde vom ehemaligen Pokémon-Designer James Turner und dem The Swords of Ditto-Macher One Bit Beyond gegründet. Das Spiel soll im nächsten Jahr für PC, Playstation 5, Switch sowie Xbox Series X|S erscheinen.