PM: Day of the Devs 2022 – Indie-Highlights für PlayStation (Sony Playstation Blog)

Vor zehn Jahren habe ich zusammen mit meinen lieben Freunden von Double Fine und iam8bit den Day of the Devs ins Leben gerufen. Wir wollten ein Festival für Spiele veranstalten, bei dem die Entwickler im Rampenlicht stehen und die individuellsten, kreativsten und künstlerischsten Indie-Spiele aus aller Welt vorstellen. Damit möchten wir Spiele und ihre Möglichkeiten sowie die Entwickler, die für sie verantwortlich zeichnen, feiern.

Seit diesem Tage haben wir mehr als 500Spiele bei digitalen Präsentationen und auf den öffentlichen Events in San Francisco vorgestellt, die wir ohne großes Tamtam veranstalten– darunter echte Perlen wie Death’s Door, Toem und Axiom Verge 2. Heute haben wir die nächste Ladung Superspiele für den Day of the Devs: Summer Game Fest Edition dabei. Euch erwarten unglaubliche Spiele jeder Größe und Form. Nachfolgend findet ihr einige der Highlights, die euch schon bald auf PlayStation erwarten.

“Dieses zauberhafte Spiel ist teils Open World, teils Flugsimulator– und ihr steckt im Körper einer Fliege! Vor einem Ableben erhaltet ihr die Möglichkeit, eine Liste mit Dingen abzuarbeiten, die ihr unbedingt noch erleben wollt. Doch das Leben einer Fliege ist kurz– und die Liste lang! Lernt ein Instrument, werdet reich, lest ein Buch, geht auf Tour, findet euch selbst, betrinkt euch, bringt jemanden zum Lachen oder werdet Künstler! Und wenn euch nichts am Erfüllen eurer Lebensziele liegt, hängt ihr eben einfach ab, putzt eure Flügel und schaut fern. Macht das Beste aus der Zeit, die euch zur Verfügung steht! Denn wir werden alle sterben.”

Erscheinungsdatum: 2023 | Entwickler: Playables | PS4, PS5

“Taucht ein in ein entspannendes, minimalistisches und farbenprächtiges Erkundungsabenteuer. Treibt mit Naiad einen mysteriösen Fluss entlang und tretet mit der Fauna und Flora in Kontakt, um die kleinen Geheimnisse dieser Welt zu lernen. Erfreut euch an diesem erholsamen Spielerlebnis mit verträumter und origineller Grafik. Lernt, wie eine Ente zu schwimmen, wie ein Fisch zu tauchen, wie ein Frosch zu hüpfen, und trefft auf andere liebenswürdige Freunde wie Schmetterlinge, Hasen, Schildkröten, Schlangen und Krokodile. Helft ihnen auf ihrem Weg und geht dabei Hindernissen aus dem Weg. Diese Reise über 16Episoden wird euch an wunderschöne und seltsame Orten entführen, wie einen dichten Wald, eine dunkle Höhle, einen fröhlichen Bach, einen ruhigen See und mehr… bis ihr schließlich das Meer erreicht.

Ein einzigartiges Spiel mit sehr persönlicher Note, entwickelt von nur einer einzigen Person.”

Erscheinungsdatum: 1.Oktober 2022 | Entwickler: HiWarp | PS4, PS5

“Über ein Spiel vollgestopft mit Geheimnissen, die es zu entdecken gilt, zu reden, ohne dabei einen Teil der Überraschung zu verraten, ist kein leichtes Unterfangen. Animal Well ist in erster Linie ein Puzzle-Platformer mit Erkundungselementen, aber diese Beschreibung zollt den Mysterien, die sich darin verbinden, nicht genügend Respekt. Einige Rätsel werden recht simpel sein. Andere müsst ihr überhaupt erst finden. Und wieder andere erwecken anfangs gar nicht den Anschein eines Rätsels– oder die Spielergemeinde kann sie nur gemeinsam lösen.”

Erscheinungsdatum: Ende 2022 oder Anfang 2023 | Publisher: Shared Memory | PS5

“Herzlichen Glückwunsch! Ihr wurdet an der Escape Academy aufgenommen, einer Bildungseinrichtung, an der euch die Kunst des Entkommens gelehrt werden soll. Als vielversprechender Neuankömmling an der Academy werdet ihr von unseren leidenschaftlichen Dozenten lernen, um zum ultimativen Fluchtkünstler aufzusteigen. Ihr könnt eure Lektionen alleine oder mit einem Freund absolvieren! Escape Academy ist vollständig im 2-Spieler-Koop via Splitscreen lokal oder online spielbar. Zwischen den Unterrichtsstunden solltet ihr auch den Campus der Escape Academy erkunden und die schillernden Figuren kennenlernen, die sich dort aufhalten und von denen jeder ein Meister in der Kunst des Entkommens ist– einige von ihnen verbergen Geheimnisse, die ihr ihnen erst noch entlocken müsst… Habt ihr das Zeug dazu, eine Reihe knackiger Herausforderungen zu meistern, die verwunderlich, reizvoll und häufig auch recht tödlich sind? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden! Spielt über ein Dutzend individuell angefertigter Escape Rooms, die von den echten Escape-Room-Designern von Coin Crew Games entworfen wurden. Das Semester beginnt am 14.Juli auf PlayStation 4 und PlayStation 5.”

Erscheinungsdatum: 14.Juli 2022 | Publisher: iam8bit | PS4, PS5