PC Xbox X PS5

Nach vielen Gerüchten wurde es nun beim Summer Game Fest 2022 offiziell bestätigt: Bloober Team arbeitet an einem neuen Teil von Layers of Fear. Der wird hoffentlich besser als sein Name, denn Layers of Fears dürfte für einiges an Verwirrung sorgen. Allerdings ist der erste Trailer schon sehr vielversprechend und erinnert deutlich stärker an Teil 1 als an dessen Nachfolger. Ansehen könnt ihr ihn euch unterhalb dieser News. Geplant ist der Release für 2023.