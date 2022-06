Fort Solis: Horror-Spiel mit Troy Baker und Roger Clark angekündigt

PC

Auf dem Summer Game Fest 2022 wurde mit Fort Solis ein neues Weltraum-Horror-Spiel vom relativ jungen Studio Fallen Leaf angekündigt. Doch nur, weil die Spieleschmiede noch keinen großen Namen hat, muss sie nicht auf bekannte Schauspieler verzichten. So werden Troy Baker und Roger Clark als Synchronsprecher mit an Bord sein. Das Spiel selbst will euch mit Trostlosigkeit schocken und legt laut Aussagen der Entwickler viel Wert auf Storytelling. Unten eingebunden findet ihr einen ersten Trailer.