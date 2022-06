PM: HUMANKIND™ ERSCHEINT FÜR KONSOLEN – NEUES PC-DLC „CULTURES OF LATIN AMERICA“ IST JETZT ERHÄLTLICH (Cosmocover)

PC XOne Xbox X PS4 PS5 MacOS Android

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

HUMANKIND™ ERSCHEINT FÜR KONSOLEN – NEUES PC-DLC „CULTURES OF LATIN AMERICA“ IST JETZT ERHÄLTLICH

Wir freuen uns sehr, das Spiel einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, und wir hoffen, dass die Konsolenspieler es lieben werden, die uralte Frage beantworten zu können: Wie weit wirst du HUMANKIND™ treiben?

Die Konsolenversionen werden von Aspyr Studio entwickelt:

„Als große Fans von Humankind sind wir begeistert, mit Sega und Amplitude zusammenzuarbeiten, um dieses fantastische Spiel einem neuen Publikum zugänglich zu machen“, sagt Michael Blair, Senior Director of Business Development. „Mit unserer Erfahrung in diesem Bereich wissen wir, dass wir in der Lage sein werden, ein tiefgründiges Strategieerlebnis zu liefern, das auf Konsolen wirklich glänzt.“

Spieler können HUMANKIND™ hier vorbestellen oder sich den Trailer hier ansehen. Es erscheint am 4. November auf einer Konsole in eurer Nähe.

NEUES DLC JETZT ERHÄLTLICH – CULTURES OF LATIN AMERICA

Wer Lust auf eine Reise nach Lateinamerika hat, kann diese bequem von zu Hause aus nachholen! Das HUMANKIND-Erlebnis wird mit dem DLC-Pack Kulturen Lateinamerikas wie folgt erweitert:

– sechs neue Kulturen: Caralans, Nazca, Taíno, Inka, Argentinier und Kubaner

– sechs neue Weltwunder: Pyramide der Sonne – Teotihuacan, Maracana-Stadion, Salar de Uyuni, Salto Angel, Lençóis Maranhenses und die Atacama-Wüste.

– neun Unabhängige Völker

– 15 erzählerische Ereignisse

– 30+ Neue thematische Musiktitel im Spiel, komponiert von Arnaud Roy

„Cultures of Latin America“ ist ab sofort für 8,99 Euro auf Steam und im Epic Games Store erhältlich, den Trailer gibt es hier:

GROSSES UPDATE – „BOLIVAR-PATCH“

Und noch eine letzte Neuigkeit: Wir haben heute ein großes Spiel-Update veröffentlicht, das viele von der Community geforderte Features und Änderungen ins Spiel bringen wird. Um nur ein paar zu nennen:

– Überarbeitetes Kapitulationssystem

– Neu ausbalancierte Modifikatoren für die Kriegsunterstützung

– Vorschauen für Infrastrukturerträge

– Einzigartige Wundereffekte

… und vieles mehr!

Weitere Informationen gibt es auf unserer Community-Plattform https://games2gether.com .