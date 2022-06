PM: Es ist soweit! Frost Giant Studios enthüllen Stormgate™, das erste wirklich soziale RTS (Cosmocover)

PC

Es ist soweit! Frost Giant Studios enthüllen Stormgate™, das erste wirklich soziale RTS

IRVINE, Calif. – 9. Juni 2022 – Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in aller Welt sahen die Weltpremiere von Frost Giant Studios heiß erwartetem Echtzeit-Strategiespiel: Stormgate™.

Die im südlichen Kalifornien ansässigen Frost Giant Studios wurden 2020 von Tim Morten und Tim Campbell gegründet – Veteranen der Spieleentwicklung, die an einigen der beliebtesten und erfolgreichsten PC-Spiele aller Zeiten sowie einigen der meistgeschauten E-Sports-Titel, darunter StarCraft® II und WarCraft® III, mitgearbeitet haben.

“Wir erschaffen Stormgate für die Echtzeit-Strategie-Community der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft”, sagte Tim Morten, CEO und Production Director von Frost Giant Studios. “Unsere Vision ist es, ein soziales Erlebnis zu schaffen, das die Hürden überwindet, die Menschen bisher ferngehalten haben. Um Spielerinnen und Spieler, die auf das nächste große RTS gewartet haben, wilkommen zu heißen und um zu beweisen, dass das RTS-Genre wieder gedeihen kann.”

Stormgate erscheint als Free-to-Play-Titel für PC auf Windows® via Steam und Spielerinnen und Spieler werden an einer großen Bandbreite von Spielmodi und Aktivitäten teilnehmen können.

Einige Features:

Frost Giant Studios haben ihre Anstrengungen auf Stormgate s Kernmechaniken und das elementare Gameplay fokussiert – die Bausteine eines großartigen RTS. Die speziell entwickelte SnowPlay™ Simulations-Technologie ermöglicht knackiges, responsives Gameplay mit kluger Wegfindung.

Stormgate wird in der Unreal Engine 5 entwickelt und wird hochauflösende HD und 4k Visuals und hunderte Einheitenmodelle in epischen, groß angelegten Schlachten auf einer Vielzahl von Karten unterstützen. Das Bedienungsinterface wird so gestaltet, dass es Echtzeitstrategie zugänglicher macht, indem überflüssige Inputs entfernt, Einheiten automatisch zu kontrollierbaren Gruppen zusammengefügt und das Gameplay-Elemente gestreamlined werden.

Stormgate s mächtiger In-Game-Editor gibt Fans dieselben Werkzeuge an die Hand, die Frost Giant zur Erstellung der Welt nutzt und stellt ein Creator-freundliches Ökosystem zur Verfügung, in dem Kreativität und Anstrengung belohnt werden.

“Die Kombination aus Science-Fiction und Fantasy des Stormgate -Universums wird, zusammen mit unserem Fokus auf Charaktergetriebene Geschichte, Jahre an Storytelling-Gelegenheiten liefern, die unsere Spielendenschaft genießen kann”, sagte Tim Campbell, Präsident und Game-Director bei Frost Giant Studios. “Unser Team baut ein herausragendes Echtzeit-Strategiespiel, das die RTS-Tradition von hochgradig skillbasiertem kompetitivem Spiel fortführen wird, wähend es in Bereichen wie Benutzungsoberfläche und Ko-op Innovationen einführt, die das Genre zugänglicher denn je machen.”

Stormgate spielt in einer neuen, postapokalyptischen Welt, in der sich Science-Fiction und Fantasy begegnen. Die Geschichte beginnt hunderte von Jahren in der Zukunft, nach der nahezu vollkommenen Auslöschung der Menschheit. Die große Katastrophe wurde von den Eternals verursacht – eine spielbare Alien-Fraktion, die aus dämonischen Eindringlingen besteht, die die Erde für sich beanspruchen. Diese andersweltlichen Dämonen kamen aus den sogenannten Stormgates – scheinbar inaktive Portale, aus denen sie während starker Sonnenstürme auf die Erde einfielen. Nun kehren die Eternals zurück und bedrohen erneut die Menschheit, die ihren letzten Mut aufbringen muss, um die Welt zu retten – und zwar mit gewaltigen Mechs.

RTS-Fans, die sich auf diese Ankündigung gefreut haben, werden nicht mehr lange auf weitere Informationen warten müssen. Stormgate wird Teil der PC Gaming Show von PC Gamer sein, die am 12. Juni um 21:30h MESZ startet und von Sean “Day[9]” Plott von day9.tv moderiert wird.

Stormgate befindet sich momentan in der Pre-Alpha-Phase, der Start der Beta-Tests ist für 2023 geplant. Mehr erfährt man unter playstormgate.com , wo man sich auch für die Beta anmelden kann, um unter den Ersten zu sein, die selbst spielen können.

Die im südlichen Kalifornien ansässigen Frost Giant Studios wurden 2020 von Tim Morten und Tim Campbell gegründet. Erfahrene Anführer der Spieleindustrie, die zusammen mit dem Rest des Teams, an einigen der beliebtesten und erfolgreichsten PC-Spiele aller Zeiten beteiligt waren. Der Debüt-Titel des Studios, Stormgate™ , ist ein Free-to-Play Echtzeit-Strategiespiel das in einer postapokalyptischen Zukunft der Erde spielt. Frost Giant Studios hat seinen Hauptsitz in Irvine, Kalifornien, arbeitet mit Talenten aus der ganzen Welt zusammen und setzt sich für ein Arbeitsumfeld ein, das auf Zusammenarbeit, Integration und gegenseitigem Respekt beruht.