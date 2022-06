The Callisto Protocol: Horror-Spiel erscheint am 2. Dezember

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Im Rahmen des Summer Game Fest 2022 wurden nicht nur erste Gameplay-Szenen aus The Callisto Protocol gezeigt, der Horror-Schocker hat auch einen Release-Termin spendiert bekommen. Am 2. Dezember 2022 sollten eure Windel-Vorräte gut aufgefüllt sein, an diesem Termin wird das Spiel für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen.

Unten eingebunden findet ihr den erwähnten Trailer zum Titel von Striking Distance, einem Studio bestehend aus Dead Space-Veteranen. Die Ähnlichkeiten sind unverkennbar. Noch eine Warnung vor dem Trailer, der ist nichts für Zartbesaitete.