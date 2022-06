The Last of Us - Part 1: Remake für PS5 und PC / Standalone-Multiplayer

Joel und Ellie wieder vereint

PC PS5

Update:

Auf dem Summer Game Fest wurde die PS5-Version von The Last of Us offiziell bestätigt. Außerdem erscheint das Abenteuer von Joel und Ellie auch auf dem PC. Außerdem hat Neil Druckman einen Standalone-Multiplayer-Ableger offiziell bestätigt. Wann genau der kommt, wie er heißt oder um was es geht, das steht noch in den Sternen. Er spielt wohl in San Francisco und es wird ein paar neue Charaktere geben.

Ursprüngliche News:

Bei Sonys hauseigenen Shop PlayStation Direct ist anscheinend vorzeitig eine Produktseite für ein Remake von The Last of Us veröffentlicht worden. Die inzwischen wieder offline genommene Seite enthielt einen Trailer, der bald darauf auch auf Youtube hochgeladen wurde.

Demnach erscheine das von grundauf neu entwickelte The Last of Us - Part 1 bereits am 2. September 2022 für PS5 (eine PC-Version soll "kurz danach" folgen) und umfasst auch den Inhalt des Story-DLC Left Behind. Es gab bereits seit längerem Gerüchte über eine Neuauflage des ersten The Last of Us, berichtete auch der Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg im April, dass dieses Remake in Entwicklung sei.