PM: Call of Duty: Modern Warfare II ist ab dem 28. Oktober für PlayStation erhältlich (Sony Playstation Blog)

An alle PlayStation-Spieler! Die Fortsetzung des Blockbusters Call of Duty: Modern Warfare (2019) erscheint bald. Call of Duty: Modern Warfare II wird am Freitag, den 28. Oktober, weltweit für PlayStation 5 sowie PlayStation 4 veröffentlicht und leitet eine neue Ära für das Franchise ein.

PlayStation-Spieler können miterleben, wie die Task Force 141 zu dem legendären Team wurde, das es heute ist, während die Action nach dem düsteren und atemberaubenden Spiel von 2019 nochmal richtig anzieht.

Der Entwickler Infinity Ward hat keine Mühen gescheut, um den Spielern ein neues, aufregendes Erlebnis zu bieten.

Die nächste globale Kampagne der Task Force 141. Ein packender, erstklassiger Multiplayer. Ein weiterentwickeltes Special Ops-Erlebnis. Alles sorgfältig gestaltet mit Gameplay und technischen Innovationen, die PlayStation-Fans in die neue Ära von Call of Duty einführen.

Die Task Force 141 steht vor ihrer bisher größten Herausforderung – einer neu formierten Bedrohung mit tiefgreifenden, aber unbekannten Verbindungen.

In einer direkten Fortsetzung von Modern Warfare (2019) kehren bekannte Helden zurück und gewinnen neue Verbündete auf einer gewaltigen Mission, die sich über Europa, Asien und Amerika erstreckt.

Diese Kampagne ist ein unglaubliches Erlebnis: Euch erwarten Offshore-Belagerungen mit Unterwasserkämpfen, explosive Angriffe aus 10.000 Metern Höhe über gegnerischen Stellungen und Stealth-Missionen, bei denen alles von euren Schleichfähigkeiten abhängt.

Begleitet werdet ihr von diesen Kult-Charakteren: Teamleiter Captain John Price; dem erfahrenen Sergeant Kyle “Gaz” Garrick; dem allseits beliebten einsamen Wolf Simon “Ghost” Riley; dem furchtlosen Sergeant John “Soap” MacTavish sowie dem neuesten Teammitglied, Oberst Alejandro Vargas, ein unbestechlicher Tier-1-Operator und Mitglied der mexikanischen Spezialeinheiten.

Nach der Kampagne können sich PlayStation-Spieler mit ihrem Duo für ein weiterentwickeltes Special Ops-Erlebnis zusammenschließen. Dieser taktische Koop-Modus stärkt eure Teambuilding-Fähigkeiten und stellt die Weichen für das nahezu endlose Gameplay, das euch im Multiplayer erwartet.

Diejenigen, die den Call of Duty: Modern Warfare II Multiplayer direkt nach Veröffentlichung spielen, werden die ersten sein, die zahlreiche Basiswaffen ausprobieren und aufwerten können, eine Vielzahl von Karten und Modi erkunden, Operator aus aller Welt treffen und vieles mehr.

Neue Spielmöglichkeiten und zahlreiche Gameplay-Innovationen, darunter ein überarbeiteter Waffenschmied, der mehr Anpassungen bietet als je zuvor, machen Modern Warfare IIvom ersten Tag an zu einem besonderen Erlebnis.

PlayStation-Spieler, die gleich zu Beginn einsteigen, können sich außerdem auf einen unglaublichen Kalender für die Zeit nach der Veröffentlichung freuen, der eine riesige Menge kostenloser Inhalte nach der Veröffentlichung enthält, darunter neue Karten, Modi und bahnbrechende Spezialereignisse, die die Spieler nicht verpassen sollten.

Modern Warfare II ist das fortschrittlichste Call of Duty in der Geschichte des Franchise und bietet ein wahrhaft beeindruckendes Gameplay mit realistischem Sound und Lichteffekten sowie einer atemberaubenden Grafik. Das verbesserte Rendering und die Fotogrammetrie-Technologie des Spiels lassen euch beinahe lebensechte Umgebungen erkunden. Auf der PlayStation 5 ist das Spielerlebnis mit unglaublicher Grafiktreue, 3D-Audio und DualSense-Support insgesamt noch überragender und gibt euch das Gefühl, wirklich mitten im Geschehen zu sein.

Das Spiel verfügt auch über ein neues fortschrittliches KI-System. Gegner und Verbündete in der Kampagne und in Special Ops handeln taktisch mit genau den Kampfhandlungen und Deckungsmanövern, die bei einem Tier-1-Operator in Fleisch und Blut übergehen.

Ein völlig neues, dynamisches Warzone-Erlebnis ist momentan auch bei Infinity Ward in Kollaboration mit Raven Software in Arbeit. Das neue, kostenlose Battle-Royale-Erlebnis verfügt über die gleiche Technologie wie Modern Warfare II: Beide Titel nutzen die Call of Duty-Engine, die erstmals in Modern Warfare (2019) zum Einsatz kam und das nahtloseste und fortschrittlichste Call of Duty-Gameplay aller Zeiten bietet.

Ab dem 28. Oktober soll Call of Duty: Modern Warfare II für PlayStation 5 und PlayStation 4 erscheinen. Die neue Warzone soll im späteren Jahresverlauf auf den gleichen Plattformen veröffentlicht werden.

Bestellt euer Exemplar von Modern Warfare II noch heute im PlayStation Store oder im spielinternen Shop in Warzone, Call of Duty: Vanguard, Call of Duty: Black Ops Cold War oder Modern Warfare (2019).

Mit allen vorbestellten Versionen habt ihr bei Veröffentlichung Zugriff auf die Vollversion und Vorabzugriff auf die offene Beta-Version – zuerst auf PlayStation. Jetzt zu den Vorbesteller-Editionen:

Operator am ersten Tag: Am Veröffentlichungstag erhalten Besitzer der Vault Edition vier spielbare Multiplayer-Operator – Ghost, Farah, Price und Soap – jeweils mit einem speziellen Tarnoutfit. Alle von ihnen sind thematisch an den legendären Söldner Ghost angelehnt und sind ideal für alle eure Aufträge.

FJX Cinder Weapon Vault*:

Die ultimative Waffe ist das Team und großartige Teams benötigen die richtigen Tools für ihre härtesten Missionen.

Wir werden weitere Details über den FJX Cinder Weapon Vault und den neuen Waffenschmied mit euch teilen, wenn das Veröffentlichungsdatum von Modern Warfare II näher rückt.

Battle Pass der Saison 1 inklusive 50 Stufensprünge**: Nach der Veröffentlichung von Modern Warfare II erhalten Besitzer der Vault Edition kostenlos den Battle Pass der Saison 1 und einen sofortigen Aufstieg von 50 Stufen (oder ein entsprechendes Äquivalent).

Ghost Legacy Pack***: Holt euch das Ghost Legacy Pack mit mehr als 20 Objekten, die sofort in Modern Warfare (2019) und Warzone verfügbar sind. Dieses Paket enthält eine Sammlung bereits veröffentlichter Inhalte aus dem Modern Warfare-Paket, das zur Feier des Task Force 141-Logos entwickelt wurden, darunter 12 Ghost Operator-Skins und 10 Waffenbaupläne für Sturmgewehre.

Doppelte EP: Bestellt imspielinternen Shop in Warzone, Call of Duty: Vanguard, Call of Duty: Black Ops Cold War oder Modern Warfare (2019) vor und erhaltet in Modern Warfare II 10 Stunden lang doppelte EP-Token und 10 Stunden lang doppelte Waffen-Token. Startet am Veröffentlichungstag gleich richtig durch.

Die Vault Edition ist die höchste Stufe von Modern Warfare und ist für 99,99 $ (UVP) oder euer regionales Äquivalent erhältlich.

Mit der Vorbestellung des digitalen Cross-Gen-Pakets erhaltet ihr bei Veröffentlichung Zugriff auf das Basisspiel, Vorabzugriff auf die offene Beta-Version und weitere Belohnungen, die später enthüllt werden. Mit der Vault Edition und dem Cross-Gen-Paket haben Spieler Zugriff auf Modern Warfare II für PlayStation 5 und PlayStation 4.

Wenn ihr eine Disc-Version von Modern Warfare II bevorzugt, bestellt euch das physische Cross-Gen-Paket für PlayStation 4 oder die nächste Generation für PlayStation 5.

Diese digitalen und physischen Versionen sind für 69,99 $ (UVP) oder euer regionales Äquivalent erhältlich.

Jede digitale und physische Edition von Modern Warfare II beinhaltet Vorabzugriff auf die offene Beta-Version des Spiels – zuerst auf PlayStation.

Beta-spezifische Termine und Details werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Jetzt im PlayStation Store vorbestellen.

*Das Design des Weapon Vault ist auf die Weapon Vault-Inhalte bei Veröffentlichung beschränkt.

**Battle Pass und Stufensprünge oder vergleichbare Versionen werden in Modern Warfare II verfügbar sein, sobald der Battle Pass der Saison 1 oder ein gleichwertiges System im Spiel zur Verfügung gestellt wird. Die Einlösung des Battle Pass gilt nur für eine Saison des Modern Warfare II Battle Pass oder eines gleichwertigen Systems.

***Call of Duty®: Modern Warfare®/Call of Duty®: Warzone™ erforderlich, um das Ghost Legacy Pack einzulösen. Separat zum Kauf/Herunterladen erhältlich. Muss bis zum 28. Oktober 2023 eingelöst werden.

****Die tatsächliche Plattformverfügbarkeit und das jeweilige Startdatum der MP-Beta können sich ändern. Mehr Details gibt’s auf www.callofduty.com/beta. Die minimale Dauer der offenen Beta-Version beträgt 2 Tage. Nur für kurze Zeit, solange Codes für den Vorabzugriff auf die Beta verfügbar sind, bei teilnehmenden Händlern. Online-Multiplayer-Abonnement möglicherweise erforderlich.© 2019–2022 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION, CALL OF DUTY, CALL OF DUTY: BLACK OPS, CALL OF DUTY VANGUARD, CALL OF DUTY WARZONE, MODERN WARFARE und WARZONE sind Marken von Activision Publishing, Inc. Alle anderen Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.