Xbox Cloud-Gaming ab 30. Juni auf Samsung TVs möglich

Xbox X

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Xbox Series X ab 620,00 € bei Amazon.de kaufen.

Im Vorfeld des am Sonntag, den 12. Juni um 19:00 Uhr deutscher Zeit stattfindenden, Xbox & Bethesda Games Showcase gibt Microsoft bereits einige Einblicke in anstehende Neuerungen abseits der dort vorgestellten Videospiele. Über welche Kanäle ihr den Showcase verfolgen könnt, erfahrt ihr in dieser Pressemitteilung im Xbox-Blog.

Im Zentrum der Vorankündigung steht der Ausbau des Spiele-Streamings durch Xbox Cloud-Gaming. Nachdem der Service bereits durch die Xbox App auf Mobilgeräten, Windows-PCs sowie Xbox One- und Xbox Series-Konsolen verfügbar ist, wird er ab dem 30. Juni erstmals auch auf TV-Geräte ausgeweitet. Die Besitzer eines Samsung Smart TVs des Modelljahres 2022 unter euch können ab diesem Datum die Xbox App über den Samsung Gaming Hub auf ihren Geräten installieren. In Verbindung mit dem Xbox Game Pass Ultimate ist es euch dann möglich, auf über 100 Spiele zuzugreifen. Zur Steuerung könnt ihr einen Bluetooth-fähigen Controller anschließen, neben den hauseigenen Geräten nennt Microsoft auch ausdrücklich den DualSense von Sony. Die Bereitstellung der Xbox App für TV-Geräte weiterer Hersteller ist in Planung.

Im Laufe des Jahres wird außerdem eine neue Funktion für den Xbox Game Pass Ultimate eingeführt. Während ihr bisher nur Titel aus dem Game Pass per Cloud Gaming spielen könnt, soll dies künftig auch bei ausgewählten Spielen möglich sein, die sich in eurem Besitz befinden. Genaueres hat Microsoft jedoch noch nicht mitgeteilt.

Durch ein "Project Moorcroft" genanntes Programm sollen außerdem ab 2023 Game-Pass-Nutzern kuratierte Demos angeboten werden. Microsoft möchte damit nach eigener Aussage Entwicklungsstudios die Möglichkeit geben, "ihre Spiele in der ganzen Welt gezielt zu bewerben", die Performance ihrer Demos zu messen und sogar vergütet zu werden. Ob diese Bezahlung an den Erfolg der Demos gekoppelt ist, geht aus der Mitteilung nicht hervor.