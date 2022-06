PM: Wie Xbox die Gaming-Plattform der nächsten 20 Jahre aufbaut (Microsoft Xbox Wire)

Xbox X

Am Sonntag, den 12. Juni um 19:00 Uhr deutscher Zeit, erhältst Du im Xbox & Bethesda Games Showcase Einblicke in all die fantastischen Games, die schon bald auf Xbox, PC oder via Cloud Gaming erscheinen. Während wir die große Show rund um neue Videospiele vorbereiten, teilen wir Neuigkeiten darüber, wie Du diese Spiele zukünftig spielen wirst. Sozusagen ein Statusbericht rund um unsere Mission, drei Milliarden Spieler*innen weltweit die Freude am Spielen und an der Gemeinschaft zu vermitteln.

Nach unserem 20-jährigen Xbox-Jubiläum ist es nun an der Zeit, sich der Zukunft zuzuwenden. Was kannst Du von Team Xbox inklusive aller Services und Geräte erwarten? Wie wird Xbox Gaming in 20 Jahren aussehen? Lasst uns einen gemeinsamen Ausblick in die Zukunft wagen.

Wir möchten Dich über die Neuerungen informieren, die Xbox-Spieler*innen auch weiterhin ein bestmögliches Preis-Leistungs-Verhältnis garantieren. Dieses Erlebnis soll vor allem nahtlos sein, über alle Genres hinweg, auf Konsole, PC und Cloud – und mit neuen Xbox Game Studios-Titeln im Xbox Game Pass direkt am Tag ihrer Veröffentlichung.

Phil Spencer, Microsoft Gaming CEO, äußert sich zu den Ankündigungen wie folgt: “Wir bauen sukzessive eine Plattform auf, die Milliarden von Spieler*innen erreichen kann – egal, ob auf Konsole, PC oder durchCloud Gaming. Eine Plattform, auf der Spieler*innen mit allen Geräten genau den Content finden, den sie spielen möchten.”

In Partnerschaft mit Samsung bringen wir die Xbox App auf deren 2022 Smart TVs. So spielst Du Hunderte von Cloud-fähigen Spielen ganz ohne Konsole – direkt auf Deinem Fernseher:

Wir arbeiten weiterhin eng mit allen Bereichen von Microsoft zusammen, um großartige Spielerlebnisse zu bieten. Auch zukünftig folgen weitere Updates, die das Spielerlebnis auf Windows 11 optimieren:

Überdies wird Microsoft Edge kontinuierlich weiterentwickelt, um den Bedürfnissen von Gamer*innen noch besser gerecht zu werden. Das Spielen gestaltet sich überall zugänglicher. Exklusive neue Gaming-Funktionen werden bald in die Desktop-Version von Microsoft Edge integriert, darunter auch einige Xbox Cloud Gaming-Funktionen:

Im Laufe des Jahres wird eine neue Funktion für Xbox Game Pass Ultimate-Mitglieder eingeführt. Diese Funktion erlaubt es Dir, ausgewählte Spiele in Deinem Besitz via Cloud Gaming zu spielen.

Überdies enthüllen wir erste Details zu Project Moorcroft: Ein Programm, das Xbox Game Pass-Mitgliedern noch mehr Spaß an dem Entdecken kuratierter Spiele-Demos bietet.

Das Xbox Design Lab bietet Spieler*innen auf der ganzen Welt die Möglichkeit, ihrer Persönlichkeit mithilfe unzähliger Kombinationsmöglichkeiten Ausdruck zu verleihen. Ab sofort ist das Xbox Design Lab nicht nur einem noch größeren Publikum zugänglich, sondern bietet auch noch mehr Farben und Anpassungsoptionen.

Die heute angekündigten Änderungen und Verbesserungen sind Teil unserer Mission, allen Menschen auf der Welt den Spaß am Gaming und der Community zu vermitteln. Das ist ein großes Ziel, das wir in den kommenden Jahren mithilfe vieler verschiedener Maßnahmen erreichen wollen. Der Gaming-Kosmos wird sich jeden Tag kontinuierlich ein kleines bisschen weiterentwickeln. Wir sehen es als eine dauerhafte und lohnende Aufgabe an, die Entwickler*innen mit den Fans ihrer Spiele zu verbinden.

Du willst mehr über die kommenden neuen Spiele für Xbox und PC erfahren? Dann sei live dabei beim großen Xbox & Bethesda Games Showcase am Sonntag, den 12. Juni ab 19:00 Uhr deutscher Zeit.