PM: Gaming auf Deinem Smart TV – auch ohne Konsole mit der Xbox App! (Microsoft Xbox Wire)

Unsere Mission bei Xbox ist einfach: Wir wollen jedem Menschen auf der Welt die Freude am Spielen und an der Gemeinschaft vermitteln. Das erreichen wir, wenn Spieler*innen im Mittelpunkt neuer Spiele und Services stehen. Aus diesem Grund haben den Xbox Game Pass entwickelt und bauen auch Cloud Gaming kontinuierlich aus – so dass noch mehr Menschen frei entscheiden, welchen Titel sie wo und wie spielen. Für Gamer*innen wird es immer einfacher auf den Geräten zu spielen, die sie bereits besitzen: auf PC, Konsole, Smartphone, Tablet und jetzt auch via Smart TV.

Bereits im vergangenen Juni teilten wir unsere Vision, Gaming mit Xbox für noch mehr Spieler*innen zu ermöglichen. Heute teilen wir einen Zwischenstand mit Dir: Wir haben eng mit unserem Partner Samsung zusammengearbeitet, einem der weltweit führenden TV-Hersteller, und die Xbox App für Samsung Smart TVs entwickelt.

In der Vergangenheit brachten Samsung und Xbox bereits den Xbox Game Pass auf Millionen von Samsung Galaxy-Handys. Diese erfolgreiche Zusammenarbeit setzen wir jetzt fort, indem wir Xbox Gaming 2022 auch via Smart TV ermöglichen. Diese neue Art und Weise des Spielens via Smart TV ist ab dem 30. Juni in über 27 Ländern verfügbar, in denen Cloud Gaming bereits unterstützt wird.

Als Mitglied des Xbox Game Pass Ultimate spielst Du zukünftig via Xbox App auf Samsung 2022 Smart TVs. Wie gewohnt hast Du Zugriff auf über 100 hochwertige Spiele, einschließlich Xbox Game Studios-Titel am Tag ihrer Veröffentlichung. Der Battle Royale-Hit Fortnite ist überdies auch ohne eine Mitgliedschaft via Cloud Gaming spielbar – und das alles direkt auf Deinem Fernseher.

Die Xbox App erscheint zwar zuerst auf Samsung Smart TVs, doch weitere TV-Hersteller werden im Zuge der Weiterentwicklung unserer Vision folgen.

Das Spielen von Xbox Games auf Samsung 2022 Smart TVs ist ein nahtloses Erlebnis, das an die Nutzung anderer Streaming-Apps erinnert. Starte einfach die App, schließe Deinen Controller an und lege los. Hier ist die Einrichtung Schritt für Schritt erklärt:

Wir sind begeistert, was dieser nächste Schritt für Gamer*innen weltweit bedeutet. Mit dieser Einführung machen wir es so einfach wie nie zuvor, Spiele auf den Geräten zu spielen, die Du bereits besitzt. Zukünftig brauchst Du nur noch einen Xbox Game Pass Ultimate und einen Controller, um in die Welt der Spiele einzutauchen und Dich mit Deinen Freund*innen zu verbinden. Weitere Details zum heutigen Update gibt das Xbox Leadership hier.