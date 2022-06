Steel Division 2: Nemesis DLC Raid on Drvar erscheint am 16. Juni

PC

Heute hat Eugen Systems bekannt gegeben, dass der Nemesis DLC Raid on Drvar für ihr Echtzeittaktikspiel Steel Division 2 (im Überblicks-User-Artikel) am 16. Juni erscheinen wird. Die UVP wird vermutlich bei 4,99 Euro liegen. Zuletzt war Anfang Februar die Erweiterung Tribute to the Liberation of Italy (im Spiele-Check) erschienen.

Wie bei jedem Nemesis-DLC konnte die Community abstimmen, welche zwei Divisionen sie als nächstes ins Spiel integriert werden müsste. Die neue Erweiterung wird sich dem Unternehmen Rösselsprung widmen, bei dem Nazi-Deutschland mit einer Luftlandeoperation Tito und seine Partisanen in Jugoslawien ausschalten wollte. Die Gebirgsjäger und kroatischen Bodentruppen hielten den SS-Fallschirmspringern jedoch stand. Auf der Seite der Achsenmächte könnt ihr die Fallschirmjäger vom Unternehmen Rösselsprung und auf Seite der Jugoslawen die NOV ins Feld führen. Zu den neuen Einheiten gehören SS-Fallschirmjäger, SS-Gebirgsjäger, Britische SOE Special Forces und Partisanen-Scharfschützen. Neben den verlinkten Devblogs, die die einzelnen Divisionen vorstellen, gibt es auch einen Devblog zu den Luftwaffen.

Der DLC wird auch von einem neuen Balancing-Patch begleitet werden, der viele kleine, aber interessante Änderungen vornimmt. Diese stellt euch Protosszocker, der unter anderem auch die kompetitive Simulated Divisions League (eSport 2022 im User-Artikel) mitorganisiert, in einem englischsprachigen Video vor, das ihr euch direkt unter dieser News anschauen könnt..