In unserem Noten-Vergleich zu Mario Strikers - Battle League Football führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: CBS (Computer Bild Spiele), GameStar.de (& GamePro.de) GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Wertungs-Vergleich: Mario Strikers - Battle League Football

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht Computer Bild Spiele - Nicht getestet* GameStar /

GamePro 72

v. 100 Weil auch Charakter- und Stadionauswahl ziemlich mau sind, hatte ich beim Test bereits nach zwei Abenden das Gefühl, irgendwie schon alles gesehen zu haben. Versteht mich nicht falsch, man kann viel Spaß mit diesem Spiel haben, aber nur in kleinen Portionen. Für eine langfristige Liebe reicht es zumindest Stand jetzt für mich nicht – trotz vieler guter Ansätze. GIGA - Nicht getestet* PC Games /

Videogameszone.de

7.0

v. 10 Battle League Football spielt sich griffig, ist spektakulär und sorgt für allerhand Lacher. [...] Aber bereits nach kurzer Zeit war dann auch schon viel Luft aus der Pille. Die Pokale waren schnell gewonnen und auch im Multiplayer hatten wir uns an den gerade mal zehn Charakteren und den paar Stadien schnell satt gesehen. Warum gibt es keinen Story-Modus wie bei deinem letzten Golf-Auftritt? Spieletipps 68

v. 100 Im Kern ist das Spielprinzip nach wie vor sehr unterhaltsam, aber dass ich mich so einarbeiten musste, hat mich etwas verwirrt. Von Mario-Sportspielen erwarte ich eigentlich, dass ich spontan loszocken kann. [...] Dass es keine abwechslungsreichen Stadien gibt, die mit ihren Eigenheiten das Spielgeschehen verändern, enttäuscht mich sogar mehr als die überschaubare Charakterauswahl. GamersGlobal 7.5

v. 10 Die flotten Partien mit ihrer heiteren Stimmung, den fantastischen Animationen und den wuchtigen Hyperschüssen sind vor allem in der Gruppe wahre Spaßgaranten. Allerdings fällt nach ein paar Solo-Matches das unschönste Element auf: die fehlende Langzeitmotivation. Wenn ihr ein launiges Spiel für gemeinsame Abende zockt, ist es sicherlich einen Blick wert. Solo solltet ihr euch den Kauf aber wirklich gut überlegen.

Durchschnittswertung 7.1 *Zuletzt überprüft: 8.6.2022, 15:10 Uhr

Wir errechnen die Durchschnittswertung auf Grundlage des 10er-Systems, eine "75" entspricht also einer 7.5. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wertungssysteme und -philosophien im Detail. Vergibt ein Magazin unterschiedliche Wertungen beziehungsweise Noten je nach Plattform, verwenden wir für den Durchschnitt die höchste. Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.