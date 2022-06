F1 Manager 2022: Release am 30. August / Neuer Gameplay-Trailer

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Wenn ihr schon immer davon geträumt habt, euer eigenes Formel-1-Team zu managen, dann dürften die Entwickler von Frontier Developments das richtige Pferd für euch im Stall haben. Denn sie arbeiten aktuell am F1 Manager 2022. Die Simulation kommt mit offizieller Lizenz, ihr dürft euch also über echte Teams, Fahrer und Boliden freuen. Dabei steht euch eine klassische 2D-Ansicht inklusive umfangreicher Tabellen und Anpassungsoptionen für die Gefährte zur Verfügung. Die Rennen selbst verfolgt ihr in 3D.

Nun haben die Entwickler einen neuen Trailer veröffentlicht, der auch gleich noch den Release-Termin verrät: Ab dem 30. August 2022 geht es auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S los. Wenn ihr den Titel vorbestellt dürft ihr sogar fünf Tage früher in den Chefsessel steigen und bereits am 25. August 2022 loslegen. Den Trailer könnt ihr euch nachfolgend ansehen.