A Twisted Tale: Kickstarter-Kampagne gestartet

PC Linux MacOS

Und weiter geht es mit Solo-Indie-Point-and-Click-Adventure-Crowdfunding-Projekten aus Deutschland: Nach der erfolgreichen Kickstarter-Kampagne von Beyond The Edge Of Owslgard (zur News) und der derzeit noch laufenden Kampagne von Casebook 1899 - The Leipzig Murders (zur News) folgt nun A Twisted Tale von Eva-Ramona Rohleder aus Frankfurt am Main. Seit gestern bittet die Entwicklerin um Unterstützung in Höhe von 17.500 Euro, um die Übersetzung und Synchronisation ihres Spiels zu finanzieren. In nur wenigen Stunden hat sie dabei bereits mehr als ein Drittel ihres Ziels erreicht und Casebook 1899 damit überholt. Das dazugehörige Kickstarter-Video findet ihr am Ende dieser News.

In A Twisted Tale steuert ihr die Café-Besitzerin Vio, die eines Tages einen Zauberwürfel findet, der sie durch ein Portal in eine andere Welt zieht. Bei eurem Versuch, in eure Welt zurückzukehren, trefft ihr eine Reihe merkwürdiger Charaktere und besucht eine Vielzahl von außergewöhnlichen Orten. Dabei trefft ihr immer wieder auf den personifizierten, depressiven Tod, der in der deutschen Version von Tim Vogt, der deutschen Stimme von Laurence Fishburne und Colin Firth, gesprochen wird.

Alle Hintergründe und Figuren wurden auf Papier vorgezeichnet, gescannt, digital nachbearbeitet und mittels Visionaire-Engine, die auch von Adventures wie Deponia verwendet wurde, zusammengefügt.

Als "Early Bird"-Backer könnt ihr euch noch für kurze Zeit eine digitale Lizenz des Spiels für 10 Euro sichern. Wenn diese Stufe vergriffen ist, erhaltet ihr die Lizenz für 14 Euro. Für die Sammler unter euch steht zwar diesmal keine "Big Box"-Schachtel zur Auswahl, stattdessen erhaltet ihr in der 70-Euro-Stufe unter anderem das Spiel auf einem USB-Stick verpackt in einer "Voodoo-Glas-Flasche". Eine Demoversion findet ihr bei Steam und itch.io. Die Kampagne endet am 7. Juli, das fertige Spiel soll bereits am 1. September 2022 für Linux, MacOS und PC erscheinen.