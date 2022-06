E3 2023 als Vor-Ort-Event angekündigt

Die E3 soll nächstes Jahr wieder als Präsenzveranstaltung inklusive Livestreams stattfinden. Das sagte zumindest der Vorsitzende des ausrichtenden Branchenverbands Entertainment Software Association, Stan Pierre-Louis, der Washington Post in einem Interview:

Wir freuen uns sehr, 2023 mit einem digitalen und Vor-Ort-Event zurückzukehren. So sehr wir diese rein digitalen Veranstaltungen und die durch sie erzielte globale Reichweite auch mögen, wissen wir aber auch, dass es einen starken Wunsch der Menschen gibt, sich persönlich zu treffen, sich zu vernetzen und sich darüber auszutauschen, was Spiele so großartig macht.