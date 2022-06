Cyberpunk 2077: Brettspiel Gangs of Night City von CMON angekündigt

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Der Spielhersteller Cool Mini or Not (CMON) hat mit Cyberpunk 2077 - Gangs of Night City ein offizielles Brettspiel zum RPG Cyberpunk 2077 (im Test) vorgestellt. CMON ist bekannt für komplexe Kartenspiele sowie Brettspiele mit detaillierten Miniaturen wie Zombicide.

In einem Entwickler-Tagebuch stellen die Designer der Spieltisch-Adaption einen Entwurf des Spielbretts und erste Ansätze der Mechanik vor. Wie der Name nahelegt, werden die Spieler Gangs anführen und um die Kontrolle der Bezirke von Night City kämpfen. Jede Gang wird dabei spezifische Vorteile mit sich bringen. Ihr geift auf drei Einheitentypen zurück: Solos fürs Grobe, Netrunner für Cyberspace-Aktionen und Techies für die Nutzung von Drohnen sowie für Fixer-Kontakte, die bei der Verteidigung von Distrikten helfen.

Feuergefechte werden mit einem Deck aus Waffen und Gadgets ausgetragen und sollen nur einen geringen Glücksanteil besitzen. Die Designer entschieden sich hinsichtlich der Territorialkonflikt-Mechanik dagegen, die Distrikte der Stadt weiter zu unterteilen. Die Grenzen von Watson, Heywood und Co. entsprechen natürlich der Vorlage (wie CD Projekt RED Nighty City baute, lest ihr in diesem Report).

Wie schon bei Bloodborne - The Board Game vom selben Hersteller wird es eine Kickstarter-Kampagne zu Cyberpunk 2077 - Gangs of Night City geben, die demnächst startet. Im Teaser-Trailer seht ihr unter anderem ein digitales Modell für eine Johnny-Silverhand-Spielfigur.