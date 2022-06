Iron Harvest: Weltkarten-Kampagne mit kostenlosem Update integriert

PC Xbox X PS5

Wenn ihr das Echtzeit-Strategiespiel Iron Harvest (im Test, Note: 8.5) bereits in- und auswendig kennt, dann hat Entwickler King Art Games eine besondere Überraschung für euch in petto: eine Weltkarten-Kampagne. Diese wird heute per kostenlosem Update auf dem PC veröffentlicht, Konsolenspieler müssen sich noch ein paar Tage länger gedulden.

Auf der großen Karte kämpfen mehrere Nationen gegeneinander, das Ziel lautet, möglichst viele Gebiete für euch zu erobern. Im Zuge dessen gibt es diverse Quests und Szenario-Schlachten, die über Sieg und Niederlage entscheiden. Insgesamt kommen 40 neue Missionen ins Spiel, die mit eigenen Regeln und Parametern daherkommen. Beispielsweise soll es auch Capture-the-Flag-Aufträge geben, aber auch reguläre Missionen.

Wählen könnt ihr aus drei Weltkarten, die sich stark voneinander unterscheiden: geteilte Kontinente, mehrere kleine Archipele und ein große, zusammenhängende Welt. Außerdem könnt ihr die Maps mit dem Kampagneneditor noch weiter anpassen, um eure ganz eigenen Erlebnisse und Schlachten zu kreieren.

Das Update bringt aber nicht nur den gänzlich neuen Modus, sondern auch die 3-gegen-3-Skirmish-Karte "Forgotten Fortress", die euch in die Wüste Arabiens führt. In einem neuen Trailer, den wir euch unter dieser News eingebunden haben, wird der Patch kurz vorgestellt.

Wenn euch die Hintergründe von King Art mehr interessieren, dann empfehlen wir euch dringend unsere ausführliche Dokumentation über das Bremer Studio. In dieser betrachten wir nicht nur, wo das Studio unter der Führung von Jan Theysen her kommt, sondern auch, wie Iron Harvest entstanden ist, wie sich das Studio von seinen Point-and-Click-Wurzeln lösen konnte und was die Zukunft bereithält. Euch erwarten in knapp 55 Minuten eine Menge Unterhaltung und viele spannende Einsichten.