Escape from Tarkov Arena: Spinoff zum Hardcore-Shooter im Herbst 2022

PC

Das russische Entwicklerstudio Battlestate Games ist bisher vor allem durch den Hardcore-PVP-Shooter Escape from Tarkov bekannt. Noch befindet sich das Spiel in der Entwicklung, allerdings hat das Team aus St. Petersburg nun bereits ein neues Projekt angekündigt: Escape from Tarkov Arena.

Wenig überraschend sollte bei dem Titel sein, dass das Spinoff in der selben Welt spielen wird und auch auf die selben, realitätsnahen Mechaniken setzt. Wie der Name weiter andeutet, wird es sich um eine Art Arena-Shooter halten. Story-technisch werden die Auseinandersetzungen als eine Art Gladiatoren-Kämpfe dargestellt, hinter denen eine große Organisation steckt. Squid Game lässt grüßen.

Ihr werdet aber nicht nur gegen andere Spieler antreten, Escape from Tarkov Arena soll auch PvE-Mechaniken enthalten. Wie das genau aussieht, ist aktuell noch nicht klar. Weiter wird es diverse Waffen- und Ausrüstungspakete geben.

Wenn ihr die Edge of Darkness-Edition von Escape from Tarkov vorbestellt, dann erhaltet ihr Arena kostenfrei dazu. Allerdings werden dafür saftige 109,99 Euro fällig. Abgesehen davon könnt ihr das Spinoff losgelöst vom Hauptspiel erwerben, was das dann kostet ist aber noch nicht bekannt. Im Herbst 2022 soll Arena in eine geschlossene Testphase gehen.