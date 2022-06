Sega: Schlechte Chancen für Dreamcast oder Saturn im Mini-Format

andere

Kürzlich kündigte Sega die Mini-Konsole Mega Drive Mini 2 an, die am 27. Oktober 2022 erscheinen soll. In einem Famitsu-Interview (übersetzt von VideoGamesChronicle) erklärte nun Yosuke Okunari, Hardware Producer für die Konsolen-Klassiker, warum der japanische Konzern nicht stattdessen eine Mini-Version seiner späteren Konsolen Saturn oder Dreamcast veröffentlicht.

Manche da draußen werden sagen: "Das ist nicht der Sega Saturn Mini" oder "Ich wollte einen Dreamcast Mini". Es ist nicht so, als hätten wir nicht in diese Richtung gedacht. Doch die Entwicklung neuer Platinen stagniert durch das Corona-Virus und natürlich wäre das Endprodukt dann in Sachen Kosten ziemlich teuer."

Die Hardware im Mega Drive Mini würde dabei nicht für die 3D-Konsolen im Mini-Format reichen. Die Produktions- und damit Endkundenkosten stehen also aktuell einem Saturn Mini oder Dreamcast Mini im Weg. An Interesse gerade für Letzteres dürfte es aber nicht mangeln. Auch wenn Segas Konsole eine kurze Lebensspanne hatte, gaben diverse kultige Titel wie Jet Set Radio, Shenmue oder Chu Chu Rocket ihr Debut auf der Hardware.